Was gegen Einsamkeit im Alter helfen kann

Ursula Gill kann gar nicht verstehen, dass man sich in dieser Stadt alleine fühlt. Helga Papp spielt oft Rommé, sagt dennoch: „An Feiertagen komme ich mir manchmal überflüssig vor“. Streetworkerin Anna Kunkel rät: auf Gemeinschaft setzen. Aber nicht alle alten Menschen schaffen das.

Von Christina Lopinski

Die alte Dame sitzt regelmäßig allein im Implerpark auf einer Bank, manchmal sucht sie den Kontakt zu Spaziergängern und Menschen mit Hunden. „Ich habe sie dann angesprochen und herausgefunden, dass die Frau ganz schlimmes Heimweh hatte“, sagt Anna Kunkel. Sie arbeitet als Streetworkerin, ist angestellt beim Alten- und Servicezentrum in Sendling und kümmert sich um einsame Seniorinnen und Senioren in der Stadt. Der Frau aus dem Implerpark konnte sie helfen. Sie ist mittlerweile zurück in ihre alte Heimat gezogen. Eine kleine Erfolgsgeschichte, sagt Kunkel. Doch das sei leider eher die Ausnahme als die Regel.