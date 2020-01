"Man sollte sich in eine Leuchte verlieben"

Wer seine Wohnung stimmungsvoll beleuchten will, sollte sich mehrere dezentrale Lösungen überlegen, empfehlen die Profis.

Mit Licht in Gebäuden und Wohnräumen richtig umzugehen, das ist das Thema von Reinhard Vedder und Roland Heinz. Sie leiten die Lichtplaner-Akademie in München, die ein Aus- und Weiterbildungsprogramm anbietet: Dort lernen die Teilnehmer, wie sich Straßen und Wege richtig beleuchten lassen oder aber auch, wie sie das Licht in Innenräumen richtig gestalten können.