5. Juni 2019, 19:55 Uhr Forum Schwanthalerhöhe Ein Einkaufszentrum mitten in der Stadt

Nach einigen Pannen beim Umbau eröffnet an diesem Donnerstag das Forum Schwanthalerhöhe mit 90 Läden, 40 000 Quadratmetern Verkaufsfläche - und einem Kunstwerk, das von der Decke hängt.

Von Sebastian Krass

Einmal pro Stunde ruckt das Alurohr oben an der Decke 70 Zentimeter zur Seite und wieder zurück. Dann beginnen die Pendel zu schwingen, 24 Metallkugeln sind es, die an 2,5 bis 9,5 Meter langen dünnen Stahlseilen hängen. Eine Stunde dauert es, bis sie wieder ganz zur Ruhe gekommen sind. Es ist eine sehr präzise Choreografie, an der man schnell ein paar Minuten lang hängen bleibt. Und das ist genau die Idee, die hinter der "Pendelwelle", einem neuen Kunstwerk von Ingo Maurer, steckt. "Sie soll in dem turbulenten Einkaufszentrum mit der Reizüberflutung ein bisschen Ruhe reinbringen", sagt Sebastian Hepting, Designer in Maurers Werkstatt. Und dann am besten die Leute dazu bringen, ganz entspannt noch ein bisschen weiter einzukaufen.

Von diesem Donnerstag an können sie das tun, denn jetzt geht das neue Einkaufszentrum "Forum Schwanthalerhöhe" voll in Betrieb. Mit 40 000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist es Münchens viertgrößtes Einkaufszentrum, nach dem Pep in Neuperlach, dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) und den Riem-Arcaden, es verdrängt die minimal kleineren Pasing-Arcaden auf Platz fünf. Bei einem Presserundgang am Mittwoch zeigten die Betreiber von der Hamburger Immobilienfirma HBB nicht nur erstmals das neue Kunstwerk, sondern auch die komplett neu gestalteten Räumlichkeiten mit 90 Ladengeschäften auf drei Ebenen. Fast alle sind vermietet, "ein schöner Erfolg", sagt HBB-Geschäftsführer Harald Ortner. Zumal er am Anfang viele Zweifel gehört habe, ob man für ein Einkaufszentrum an dieser Stelle, nahe der Innenstadt und mit schwieriger Vorgeschichte, genug Mieter finde.

‹ › Am Mittwoch liefen bei der Vorstellung noch die letzten Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung. Bild: Florian Peljak

‹ › Mit 40 000 Quadratmetern ist das Forum Schwanthalerhöhe Münchens viertgrößtes Einkaufszentrum. Bild: Florian Peljak

‹ › Auf drei Ebenen ist Platz für 90 Ladengeschäfte. Bild: Florian Peljak

‹ › Für große Marken und kleine feine Läden. Bild: Florian Peljak

‹ › In der Mitte geht der Blick von unten bis ganz nach oben. Bild: Florian Peljak Wird geladen ...

Allerdings ist es streng genommen nur eine Teil-Eröffnung der Mall in dem riesigen Wohn- und Gewerbekomplex oberhalb der Theresienwiese. Denn ein kleinerer Teil des Forums ist schon seit dem vergangenen Herbst in Betrieb. Es ist der Teil, in dem früher der Spielzeughändler Toys'r'us eine Filiale hatte, die im Jahr 2015 dicht gemacht worden war. Dieser Teil gehört seit jeher der Bayerischen Hausbau, er hat 15 000 Quadratmeter Ladenfläche, größter Mieter dort ist ein Edeka, es gibt auch einen Vollcorner-Biomarkt, eine Filiale der Gastrokette L'Osteria und zwei kleinere Geschäfte. Auch der Elektromarkt Saturn ist Mieter der Hausbau.

Im anderen Teil, der 25 000 Quadratmeter Ladenfläche hat, war früher das Möbelhaus XXXLutz ansässig, das schon 2013 ausgezogen war. Diesen Bereich kaufte dann die Hamburger Immobilienfirma HBB. Damit aus den brachliegenden Ladenflächen in herunter gekommenem, teils unheimlichem Ambiente ein einladenderer Ort wird, nahm die Stadt Hausbau und HBB in die Pflicht, ein gemeinsames Konzept für ein neues Einkaufszentrum zu entwickeln. Teil der Aufgabe war auch, die vorher getrennte Tiefgarage zu vereinen, so dass Ein- und Ausfahrt zu den 1000 rund um die Uhr zugänglichen Parkplätzen von zwei Seiten aus möglich sind.

In der Theorie war dann auch alles so weit entwickelt, die beiden Teile des Einkaufszentrums sind auch über eine neu geschaffene Freifläche verbunden. In der Praxis auf der Baustelle lief im HBB-Teil allerdings viel schief. Eigentlich sollte zum Weihnachtsgeschäft 2018 eröffnet werden, doch die HBB verschob den Termin zunächst auf den 21. März. Gut eine Woche davor, als einige Geschäfte schon die Regale eingeräumt hatten, platzte dieser Termin. Bei einer Begehung waren technische Mängel in der Lüftung und beim Brandschutz aufgetreten. Es habe "an allen möglichen Sachen gehapert, wir hätten keine Freigabe gekriegt", sagte HBB-Geschäftsführer Ortner. Die Schuld nahm das Bauunternehmen Züblin auf sich: "Wir bedauern die Verschiebung sehr und wollen alle Beteiligten nicht noch einmal enttäuschen." Als nächster Eröffnungstermin wurde der 6. Juni festgesetzt, und mit dem klappt es. Der Schaden für die HBB durch die Verzögerung geht in die Millionen. Aber Ortner geht davon aus, dass man sich mit der Züblin außergerichtlich einigt. Wenn Ladenbetreiber einen Schaden nachweisen, sollen sie entschädigt werden, sagt Ortner zu.

Und wie sieht das Forum von innen aus? Auf den ersten Blick ist es keine Revolution der Einzelhandels-Architektur, die hier mit einem Investitionsvolumen von 240 Millionen Euro umgesetzt wurde. Drei langgezogene Stockwerke, in der Mitte geht der Blick von unten bis nach ganz oben. Wie üblich, gibt es eine Ecke, in der die meiste Gastronomie konzentriert ist. Aber es war auch keine leichte Aufgabe für die Architekten. "Das Haus ist ja ein Stück Stadtutopie aus den Siebzigerjahren", sagt Jens Thormeyer vom Büro RKW+ aus Düsseldorf. "Über dem Einkaufszentrum wohnen 400 Mietparteien in drei Hochhäusern, dazu kommen noch Büroflächen." Der Spielraum war also eingeschränkt. "Wir wollten etwas Modernes und Neues schaffen, aber das Alte nicht vergessen", erklärt Thormeyer. Deshalb habe man den Beton, der den ganzen Komplex charakterisiere, auch im Einkaufszentrum teilweise sichtbar gemacht. Für Innenarchitektur und Design ist Marie Ernst vom ebenfalls aus Düsseldorf stammenden Büro Schwitzke und Partner verantwortlich. Sie ergänzt, man habe sich von Radierungen und Skulpturen Ludwig Schwanthalers inspirieren lassen, der auch die Bavaria-Statue geschaffen hat. So sind an einigen Stellen im Zentrum Blumen-, Wolken- und Marmormuster an den Wänden zu sehen und Verweise auf seine größten Werke.

Auch eine Videoanlage mit Künstlicher Intelligenz ist vorhanden

Die Mischung der Geschäfte birgt wenige Überraschungen, die größten Mieter sind H&M und Lidl. Auch einen Drogeriemarkt von "dm" gibt es. Zudem hat der Outdoor-Discounter Decathlon nun eine erste größere Filiale in München, neben einem kleinen Geschäft in der Stachus-Passage. Es wird spannend zu sehen, wie das Forum angenommen wird. Auf der Schwanthalerhöhe wurden über Jahre immer wieder Vorbehalte gegen das Projekt laut, nicht nur wegen des jahrelangen Baulärms, sondern auch wegen der Befürchtung, das Einkaufszentrum könne dem Flair des Viertels schaden. Die Befürworter verwiesen stets darauf, dass nun ein deutlich attraktiverer Ort entstanden sei.

Eine Besonderheit für die Betreiber ist die unmittelbare Nähe zum Oktoberfest. Deshalb habe man eine neuartige Sicherheitstechnik eingebaut, erklärt Heiner Hutmacher, Geschäftsführer des Centermanagements bei der HBB: "Eine Videoanlage mit Künstlicher Intelligenz, die uns hilft, bei Vandalismus oder Diebstahl schneller reagieren zu können." So könne man Bilder "der Polizei direkt übermitteln, wenn sie noch auf dem Weg hierher ist, oder den Wachleuten aufs Handy schicken". Man habe die Anlage in den vergangenen Monaten intensiv getestet - mit sehr guten Ergebnissen.