Von Lisa Sonnabend

Die Bestellungen türmen sich im Flur. Für die Nachbarin aus dem 1. Stock: ein Paket, so lang wie ich. Auf der Kommode: ein Fotokalender, den die Nachbarn mit dem kleinen Baby aus dem Vorderhaus wohl Verwandten schenken wollen. Zudem sind in den vergangenen Tagen bei uns abgegeben worden: ein mit Weihnachtspapier eingewickeltes Kistchen, das DHL brachte, sowie zwei schnöde Amazon-Verpackungen für die anderen Bewohner des Hauses. Und ich gebe zu: Ein paar Pakete, die die Lieferanten gebracht haben, sind auch von uns selbst in Auftrag gegeben worden.

So läuft der Weihnachtseinkauf inzwischen bei vielen. Es wird bestellt, bestellt und bestellt. Fertig. In ganz München? Nein. Ein paar Läden im Stadtteil Denning geben nicht auf, dem Online-Handel Widerstand zu leisten. Und die Kunden danken es ihnen.

Den Schuhladen Ruhfass gibt es seit 60 Jahren, Mode Friedl wird 70 und im Werkzeuggeschäft Mächtlinger ein paar Meter weiter wissen die beiden Ladeninhaber gar nicht so genau, ob sie 100-jähriges oder schon 101-jähriges Bestehen feiern.

Wie haben die kleinen Läden es geschafft, sich zu behaupten? Und was bieten sie, was es beim Online-Handel nicht gibt? Dieser Frage ist meine Kollegin Sophie Kobel nachgegangen und hat sich in einer Welt umgeschaut, in der Amazon nahezu überflüssig ist (SZ Plus). Der Online-Riese mag alles liefern, der Werkzeugladen in Denning hat als Motto gewählt: "Da Mächtlinger hat ois!"

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Mann ohne Maske droht S-Bahn-Passagieren mit dem Tod Der 54-Jährige soll in einer S-Bahn am Ostbahnhof Reisenden gedroht haben, sie abzustechen, wenn sie ihn auf den Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ansprechen würden.

Wer zu spät zum Boarding kommt, fliegt nicht mit - auch wenn das Flugzeug noch da ist Das Amtsgericht lehnt die Klage einer Frau ab, die zu spät ans Gate kam und die Kosten für einen Ersatzflug erstattet haben wollte.

SPD: Wer wird Nachfolger von Claudia Tausend? Die Stadträte Christian Vorländer und Christian Köning wollen beide Münchner SPD-Chef werden. Der eine sieht darin eine "Herkulesaufgabe", der andere kündigt bereits einen "Generationenübergang" an.

Ultramoderne Modelleisenbahn kommt ins Deutsche Museum Im Mai 2022 soll das Publikum die Anlage zu sehen bekommen. Auf 44 Quadratmetern drehen dann 36 Zug-Garnituren auf 750 Metern Gleis ihre Runden - alles per Computer berechnet.

MÜNCHEN ERLESEN

