Aufmerksame Nachbarn haben bei zwei Bränden in der Nacht auf Sonntag größere Schäden verhindert und möglicherweise Menschenleben gerettet. Im ersten Fall waren die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Laim von piependen Rauchmeldern geweckt worden und alarmierten die Feuerwehr. Mehrere Einsatzkräfte gingen mit Atemschutz in das Haus und fanden den Mann, aus dessen Wohnung das Feuer kam, schlafend in der Wohnung vor. In seiner Küche fanden sie einen stark rauchenden Topf mit einem brennenden Kochlöffel darin. Der Bewohner blieb unverletzt. Im zweiten Fall bemerkte ein Mann in Schwabing gegen drei Uhr nachts auf einem Balkon des gegenüberliegenden Gebäudes Flammenschein. Er ging zum Nachbargebäude und stellte fest, dass auf dem Balkon im dritten Obergeschoss Paletten brannten. Der Mann lief in seine Wohnung zurück, holte seinen Schaumlöscher und weckte den Bewohner der betroffenen Wohnung, indem er Sturm klingelte. Der Brand war gelöscht, ehe die Feuerwehr eintraf.