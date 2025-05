Der Münchner Fotograf Thomas Mandl hat eine One World Flag entworfen, die schon an vielen Orten der Welt weht. Sie soll das Verbindende unterstreichen, nicht das Spaltende – zum Beispiel an der Grenze zwischen Mexiko und den USA.

Interview von Karina Jais

Ein Symbol für alle Menschen – mit dieser Idee hat der Fotograf und Künstler Thomas Mandl die One World Flag entwickelt. Auf transparentem Hintergrund prangt ein blauer Kreis, Symbol für unseren Planeten. Reisende, Forschende sowie Sportlerinnen und Sportler zeigen die One World Flag rund um den Globus, um die Idee der Weltgemeinschaft zu teilen und starke Fotos zu schießen. Im Jahr 2018 stellte Mandl sein Projekt bei einer TEDx-Veranstaltung der Öffentlichkeit vor. Noch ist die Flagge nicht so bekannt, wie er sich das wünscht. Der 34-Jährige, der in seiner Heimatstadt München und in Stockholm Politik und Geografie studiert hat, organisiert Schulprojekte, spricht auf Veranstaltungen wie der Munich Creative Business Week und auf Ausstellungen im In- und Ausland über seine Initiative und über die Kraft von Symbolen.