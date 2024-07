Den Wettstreit mit Europameisterschaft, Biergärten und Badevergnügen scheuen die Jugendlichen nicht, die es in den nächsten Tagen und Wochen auf die Bühne drängt: Passend zur Jahreszeit ist es zunächst Shakespeares „Sommernachtstraum“, den die 24 Mitwirkenden des Volkstheater-Jugendclubs sich für ihre Bearbeitung Eine Sommernacht ausgesucht haben: Am 13. und 14. Juli, 18 Uhr, zeigen sie, was vier junge Menschen erleben, die vor den Ansprüchen der Erwachsenen nach draußen, in einen Zauberwald entfliehen – dort aber in noch viel mehr Verwirrung gestürzt werden.

Von draußen nach drinnen fliehen wiederum die fünf jungen Menschen, die im Selfmade-Musical Tockmania Zuflucht in einer Bar suchen. Fünf Geschichten, fünf Träumereien und fünf Herzen. Wer bist du und warum nicht ich? Wieso kennst du mich? Der Jugendclub „TockTock“ des Teamtheaters wurde vor drei Jahren gegründet und zeigt ebendort am 11. und 12. Juli um jeweils 19 Uhr die Abschlussvorstellungen der zweiten Saison. Wer dabei selbst Lust auf Theatermachen bekommt: Ende Juli ist die nächste Try-out-Veranstaltung im Teamtheater geplant, eine Art Casting, bei dem sich Interessierte über „TockTock“ informieren können. Der Eintritt ist frei mit Anmeldung unter tocktock@teamtheater.de.

Einen originellen Zugriff auf die Stadtgeschichte präsentieren 150 Mitwirkende des Ludwigsgymnasiums im München-Musical Ludwig, Lola und die Löwen am 24. und 25. Juli um 19.30 Uhr im Deutschen Theater. Die Uraufführung entstand zur Feier des 200. Geburtstags des Ludwigsgymnasiums und entführt mit einem Soundtrack aus Klassik, Pop, Rock, Jazz und Rap in die Welt Ludwigs I. Den bayerischen König treibt kurz nach seiner Hochzeit 1810 die Frage um, wodurch er der Nachwelt in Erinnerung bleiben wird. Der Titel deutet bereits an, dass seine Affäre mit der Tänzerin Lola Montez einen „Löwenanteil“ bei der Beantwortung der Frage ausmachen dürfte.

Wie jedes Ausatmen zu einem Pinselstrich auf der Leinwand werden kann, erfahren Teilnehmer der Kunstaktion „Breathe with me“ mit Jeppe Hein. Die Kunstaktion ist Teil des Kindertags, zu dem PIN, der Freundeskreis der Pinakothek der Moderne und des Museums Brandhorst, am Sonntag, 7. Juli, alle Kinder und ihre Familien lädt. Zu den Höhepunkten des Programms von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt gehört unter anderem die Lesung der Autorin Susanna Partsch und der Illustratorin Rosemarie Zacher, die um 15.30 Uhr ihren Kunst-Krimi „Lauter Lauterbachs und die geheimnisvolle Saliera“ präsentieren (Treppe zum Design Museum in der Pinakothek der Moderne). Bei der Erlebnisführung um 11 Uhr über das Kunstareal können die Teilnehmenden mit der Autorin Petra Breuer und ihrem Buch „Mit einem Alien auf Expedition“ gehen. Treffpunkt ist am spacigen Futuro Haus, dem „Ufo“ auf der Wiese vor der Pinakothek der Moderne, genau dort also, wo das neugierige Alien mitsamt Raumschiff aus dem Buch landet.

Detailansicht öffnen Packt den Stier bei den Hörnern: Dominik Wilgenbus’ „Die Kuh Carmen“ im Hofspielhaus. (Foto: Achim Frank Schmidt)

Ebenfalls an diesem Sonntag, 7. Juli, 15 Uhr, tummelt sich Die Kuh Carmen von Dominik Wilgenbus zur Musik von Bizets weltbekannter Oper im Hofspielhaus: Wer gibt die leckerste Milch von ganz Andalusien? Die Kuh Carmen. Wer kennt die schönsten Ecken Spaniens? Der wilde Stier Muhstafa, und am liebsten würde er sie Carmen sofort zeigen. Aber ihr Bauer hat andere Pläne und so landen alle drei in der gefährlichen Stadt Sevilla. Ein höchst vergnüglicher Spaß für alle mit und ohne Hörner. Olé!