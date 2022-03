Das alltägliche Leben der Farmerstöchter Dottie (Geena Davies) und Kit (Lori Petty) ändert sich, als eines Tages ein Talentscout des Weges kommt: Er sucht Spielerinnen für eine weibliche Profi-Baseballliga. Denn 1943 haben die Männer anderswo zu tun, sie sind im Krieg. Während Dottie ablehnt, weil sie lieber auf die Rückkehr ihres Mannes warten will, ist Kit Feuer und Flamme. Und überzeugt ihre Schwester davon zuzusagen - unter dieser Bedingung darf nämlich auch sie mit. Und so beginnt der Film "League of their own" - "Eine Klasse für sich", in dem Penny Marshall die lose auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte zweier Schwestern erzählt, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zu den ersten weiblichen Baseballspielerinnen der All-American Girls Professional Baseball League gehörten. Zum 30. Jahrestag des Films zeigt das Filmmuseum am 10. März eine neue, digital restaurierte Fassung.

Zwar fliegen im weiteren Verlauf der Handlung so einige Bälle. Vielmehr geht es aber um die Geschichte sehr unterschiedlicher Frauen, die sich in einem Team zusammenraufen. Dabei mischt auch Madonna mit, recht forsch als ehemalige Eintänzerin - und noch mit der sexy Zahnlücke aus ihren jüngeren Jahren. Gemeinsam nehmen sie es mit ihrem abgehalfterten Trainer auf, gespielt von Tom Hanks, für den Frauen entweder nach Hause oder ins Bett eines Mannes gehören, bestenfalls beides. Erfrischend intelligente Hollywood-Unterhaltung, die mit zahlreichen Seitenhieben auf männlichen Chauvinismus ein treffendes Bild dieser Epoche zeichnet.

Eine Klasse für sich, USA 1992, Do., 10. März, 19 Uhr, Filmmuseum