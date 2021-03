Die Suche nach Antworten

Was ist geschehen in den Kinderheimen in Feldafing und Oberammergau? Was haben die Mädchen und Buben dort in den 60er- und 70er-Jahren an Missbrauch erleiden müssen? Ehemalige Heimkinder berichten von massivem Missbrauch im städtischen Hänsel-und-Gretel-Heim und im "Haus Maffei", und auch im Jugendheim Salesianum in München. Eine private Recherchegruppe um Vladimir Kadavy, der selbst als Kind im Oberammergauer Heim lebte, und den Mainzer Heilpraktiker Jörg Jaegers, äußert den Verdacht, dass es ein Netzwerk aus Tätern und Mitwissern gegeben habe, dass Angehörige kirchlicher, weltlicher und öffentlicher Institutionen verwickelt sein könnten. Geklärt ist dieser Verdacht bisher nicht. Sicher ist, dass der Missbrauch nur oberflächlich aufgearbeitet wurde und die Betroffenen noch heute unter der erlittenen Gewalt leiden.

Inzwischen wurden mehrere neue Untersuchungen initiiert. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern, der bis 1972 das "Haus Maffei" betrieb, will das Geschehene ebenso aufklären wie die Niederbronner Schwestern. Nonnen leiteten im Auftrag der Stadt München bis in die 90er-Jahre das Hänsel-und-Gretel-Heim in Oberammergau; der Orden war zudem für ein Heim in Speyer verantwortlich, wo es ebenfalls zu Missbrauch kam. Das Jugendheim Salesianum in München betreiben die Salesianer Don Boscos; auch dort gibt es Fragezeichen aus der Vergangenheit, aber keine neue, systematische Untersuchung.

Das Münchner Sozialreferat soll auf Antrag der grün-roten Stadtratsmehrheit eine Kommission einsetzen, um "eine möglichst lückenlose Darstellung" der Verfehlungen dem Stadtrat vorzulegen; die Betroffenen sollen umfänglicher entschädigt werden. Die Staatsanwaltschaft München II hat die Kripo mit neuen Untersuchungen zu dem Komplex beauftragt. Frühere Ermittlungen waren eingestellt worden, wegen Verjährung oder weil die Beschuldigten tot sind. beka, stad