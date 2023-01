Die Täter machen sich in der Regel an Fenstern und Türen zu schaffen.

Die Ermittler verzeichnen 22 Delikte in den vergangenen Tagen, auffällig sind Häufungen in bestimmten Stadtvierteln. Sind einzelne Täter oder Banden am Werk?

Laim, Solln, Zamdorf: Fast täglich berichtet die Polizei seit Jahresbeginn von Einbrüchen in Wohnungen und Häuser - 22 waren es in den vergangenen Tagen. Erst am Donnerstag kam es zu vier Taten in Mittersendling, alle begangen zwischen 10.50 und 22.20 Uhr, zwei im Bereich von Waldfriedhof- und Kederbacherstraße, zwei im Areal der Rießersee- und Scharnitzstraße.

In allen Fällen seien die Täter durch aufgebrochene Fenster und Terrassentüren in die Räume eingestiegen. Insgesamt entwendeten sie laut Polizei rund 5000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 500 Euro. Einen Tag zuvor erbeuteten Täter bei Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser in Harlaching Schmuck im Wert von jeweils rund 50 000 Euro. Auffällig auch hier: die Nähe der Tatorte um die Grünwalder Straße und die Zeitpunkte am Abend.

Auch in Laim hatte es in jüngster Zeit vier Einbrüche gegeben, je zwei in Solln und Zamdorf. In Pasing überraschte eine Seniorin zwei Eindringlinge im Wohnzimmer ihres Hauses. Bei ihrer Flucht stießen sie sie zu Boden. Mehrere Tatverdächtige konnten ermittelt werden. In den anderen Fällen prüfen die Ermittler, ob es sich um Einzeltaten handelt oder eine Bande am Werk ist.