Der Polizei ist es offenbar gelungen, eine ganze Einbruchsserie in Schulen, Baumärkten und Geschäften im Stadtgebiet und im Landkreis München aufzuklären, die bis ins Jahr 2018 zurückreicht. Am Sonntag nahmen die Beamten einen 19-Jährigen auf frischer Tat fest, als er Gasflaschen aus einem Baumarkt in Unterschleißheim entwendete. Er sei schon vorher im Visier der Polizei gewesen, wie Ulrich Brandhuber, Leiter des Kommissariats für Einbruchsdelikte, erläuterte. Dem Tatverdächtigen legt die Polizei mindestens acht Einbrüche zur Last, an zwei davon soll dessen 45-jähriger Stiefvater beteiligt gewesen sein. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen in Freimann und Hasenbergl und zweier Gartenlauben in Unterschleißheim seien unter anderem elektronische Geräte und Werkzeuge im Wert eines fünfstelligen Betrags sichergestellt worden. Zum Abtransport habe die Polizei einen kleineren und einen 7,5-Tonner benötigt. Beide Männer sitzen nun in Haft.