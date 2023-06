Mehrere Hunderttausend Euro haben unbekannte Täter laut Polizei am Samstag bei einem Einbruch in einer Wohnung in der Maxvorstadt erbeutet. Darunter seien hochwertiger Schmuck und wertvolle Designer-Handtaschen, eine in auffällig giftgrüner Farbe und eine in Königsblau.

Die Einbrecher waren durch die Wohnungstür in die Räume eingedrungen. Die Polizei vermutet, dass sie das Diebesgut in Taschen versteckt abtransportiert haben, um nicht aufzufallen. Möglicherweise hätten sie auch mehrmals die Wohnung betreten. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 12 und 16 Uhr im Bereich der Neureutherstraße Auffälliges beobachtet haben.