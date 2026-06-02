Für einen 59-jährigen Münchner hat es sich gelohnt, eine Videokamera samt Bewegungsmelder in seine Gartenlaube eingebaut zu haben. Am Montag gegen 22 Uhr wurde er alarmiert und konnte live mitansehen, wie zwei Männer in seine Hütte in einer Kleingartenanlage in der Dachauer Straße eindrangen. Er verständigte die Polizei, welche die Tatverdächtigen wenig später an der nahen Trambahn-Haltestelle Westfriedhof festnehmen konnte.

Bei den Männern handelt es sich um einen 21- sowie einen 28-Jährigen, beide bereits einschlägig bekannt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sie zwar in die Gartenlaube eingebrochen waren, dort aber nichts mitgenommen hatten. Bei ihnen wurde jedoch mögliches Einbruchswerkzeug gefunden. Zudem stellten die Beamten zwei hochwertige Fahrräder sicher, ein Gravel- sowie ein Mountainbike im Wert von zusammen etwa 10 000 Euro, bei denen sich der Verdacht ergab, dass sie gestohlen waren.