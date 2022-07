In Trudering stiegen vier Männer in eine Wohnung ein, prügelten auf ein Ehepaar ein und entkamen mit Geld und Wertsachen. Einer ist nun angeklagt, doch der sagt, mit der Gewalttat habe er nichts zu tun.

Von Susi Wimmer

Bei fremden Leuten einsteigen, Geld und Wertsachen stehlen, das schon. Aber mit Gewalt-Anwenden, da wolle er nichts damit zu tun haben: Enklajd L. sieht sich quasi als Einbrecher mit Ehre. Naturgemäß sieht die Staatsanwaltschaft den Fall aber anders: Sie wirft dem 30-Jährigen vor, im Juni 2018 mit drei weiteren Personen nachts in eine Wohnung in Trudering eingedrungen zu sein und ein Ehepaar gefesselt und geschlagen zu haben. Das Quartett entkam damals mit Geld und Wertsachen in Höhe von fast 50 000 Euro. Die 10. Strafkammer am Landgericht München I hat nun nach drei Verhandlungstagen zu entscheiden, wie es um die Einbrecher-Ehre des Angeklagten steht.

Enklajd L. stammt aus Albanien, lebte in Italien, Spanien und Deutschland und kann getrost als Serien-Einbrecher betitelt werden. Mit der Sache vom 17. Juni 2018 will er aber nur ein bisschen was zu tun haben: Wie sein Verteidiger Alexander Götz für ihn erklärt, habe L. mit vier weiteren Männern den Plan gefasst, in das Haus in der Nähe des Truderinger Bahnhofs einzusteigen. Man habe einen Tipp bekommen, dass dort "einiges zu holen" sei. Also sei man kurz vor dem 17. Juni in die Wohnung eingedrungen, aber weil das Licht anging und eine Person zu sehen war, habe man sofort die Flucht ergriffen. Die anderen vier, deren Namen er nicht nennen wolle, hätten dann abgemacht, dass sie nochmal einbrechen und im Zweifel Gewalt anwenden. Damit habe er nichts zu tun haben wollen. Die Vier hätten den Einbruch dann ohne ihn begangen, behauptet L.

Dem Opfer den Mund zugeklebt und die Augen verbunden

Über eine Alu-Leiter, die sie bei dem Anwesen in der Truderinger Straße fanden, stiegen vier Männer gegen 4.30 Uhr auf einen Anbau, und schließlich über ein Vordach auf den Balkon der Dachgeschosswohnung. Mit einem Stemmeisen hebelten sie ein Fenster auf und schlichen ins Schlafzimmer. Dort drückte einer der Täter die Ehefrau aufs Bett, während ein anderer dem Ehemann mit der Faust ins Gesicht schlug und Geld forderte. Sie fesselten den Mann mit Kabelbindern, klebten ihm den Mund zu und verbanden ihm die Augen. Dann durchwühlten sie die ganze Wohnung.

Dem Ehemann, der mit dem Gesicht nach unten im Bett abgelegt wurde, schlugen die Täter erneut ins Gesicht und verlangten nach Geld sowie nach dem Schlüssel für den Tresor. Er habe keinen Schlüssel, antwortete er immer wieder. Die Täter fanden Schmuck, Uhren und Handys, einen Wandtresor, den sie über den Balkon nach unten warfen, sowie Bargeld im Gesamtwert von gut 46 000 Euro. Sie flüchteten über das Vordach, so wie sie gekommen waren.

Rein juristisch betrachtet hat es die Kammer mit erpresserischem Menschenraub, schwerem Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie Raub zu tun. Rein menschlich, so erzählt ein Kripo-Beamtin, sei die Tat für das dort lebende Ehepaar ein schwerer Schock gewesen. "Ein so brutales Vorgehen kommt nicht so oft vor", sagt die Polizistin. Und, dass die Spurensicherung am aufgehebelten Fenster einen DNA-Abdruck sicherte, der identisch war mit der DNA, die man auf einem zurückgelassenen Kabelbinder der Täter fand. Die Spur wurde in den Computer eingespeist, jedoch ohne Personentreffer.

Dass Enklajd L. nach vier Jahren nun auf der Anklagebank sitzt, kam so: Er wurde nach einem Einbruch in einen Penny-Markt bei Reutlingen festgenommen und erhielt eine Haftstrafe. Als man ihn nach einer DNA-Probe fragte, willigte er ein. Und schon ploppten im Polizei-Computer etliche Einbruchsfälle in ganz Deutschland auf, zu denen die noch unbekannte DNA eingestellt worden war. Auch in München.

Wie weit denn der Angeklagte beim ersten mutmaßlichen Einbruchsversuch in der Wohnung gewesen sei, will Richter Nikolaus Lantz wissen. "Nur bis oben am Fenster, wo die DNA gefunden wurde", sagt der Rechtsanwalt. "Interessant!", sagt der Richter. Er wird sein Urteil Anfang August sprechen.