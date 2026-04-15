Erneut haben Münchner Polizisten in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus Rosenheim und Oberösterreich eine chilenische Einbrecherbande auffliegen lassen und festgenommen. Das kriminelle Quartett sitzt derzeit in Auslieferungshaft – den Verdächtigen soll im Nachbarland der Prozess gemacht werden. Ermittler können ihnen nämlich einen Einbruch in Oberösterreich nachweisen.

Chilenische Einbrecherbanden machen seit Monaten europäische Städte unsicher. Die Münchner Kriminalpolizei hat eine eigene Ermittlungsgruppe „Muesca“ (Kerbe) eingerichtet. Der jüngste Erfolg gelang, weil die Täter des Einbruchs in Oberösterreich mit einem Mietwagen mit Münchner Kennzeichen unterwegs waren.

Dieses Auto tauchte am Montag wieder in München auf. Am Abend war das Fahrzeug dann erneut unterwegs Richtung Österreich. Bei Weyarn wurde der BMW gestoppt. Die drei Frauen und der Mann zwischen 26 und 30 Jahren hatten mehrere Tausend Euro Bargeld in verschiedenen europäischen Währungen sowie Wertsachen dabei, offenbar Diebesbeute.