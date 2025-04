Beim Einbruch in eine Wohnung in Milbertshofen wurden unter anderem drei Musikinstrumente gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Sonntag in die Wohnung ein, indem sie die Eingangstür gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten dann mit ihrer Beute. Der Wohnungsbesitzer war zu dieser Zeit abwesend.