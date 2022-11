Einen Tresor mit knapp 20 000 Euro Bargeld haben noch unbekannte Einbrecher aus einer Metzgerei im Olympiadorf erbeutet. Auch das Wechselgeld aus der Kasse nahmen sie mit. Der Einbruch müsse nach 20.30 Uhr am Samstag begangen worden sein, entdeckt worden sei er am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr , sagte eine Polizeisprecherin. Der oder die Täter seien gewaltsam durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räume des Geschäfts eingedrungen und hätten den gesamten Panzerschrank mitgenommen. Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Lerchenauer Straße, des Helene-Mayer- Rings oder der Nadistraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 089/29 10-0 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.