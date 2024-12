Ein bisschen vorweihnachtlich wollte er es offenbar haben, der junge Mann, der sich am Montagabend in einem Drogeriemarkt an der Münchner Arnulfstraße hatte einschließen lassen: eine warme Tütensuppe, ein Smoothie – und ein Adventskalender. Leider gehörte ihm nichts davon, und so endete der Abend für ihn schon eine Stunde nach Ladenschluss. Mit einem Polizeieinsatz wegen Einbruchdiebstahls.