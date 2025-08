Beim Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Altstadt hat ein Dieb in der Nacht zum Dienstag eine Beute von rund 10 000 Euro gemacht. Laut Polizei geschah der Einbruch in der Zeit zwischen 21 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag. Offenbar mit einem Werkzeug schlug der Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe und bediente sich an der Auslage. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.