Ein oder mehrere Täter sind am Wochenende in die Baubehörde an der Blumenstraße eingebrochen. Im Innern des Gebäudes wurden mehrere Türen aufgebrochen und Büros durchsucht. Nach vorläufigem Kenntnisstand der Ermittler wurde aber nichts entwendet. Gleichwohl beziffert die Polizei den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Auf welchem Weg der oder die Täter das Gebäude wieder verlassen haben, ist bislang auch noch nicht klar. Der Einbruch muss sich in der Zeit zwischen 17.45 Uhr am Freitagabend und 6.35 Uhr am Montagfrüh zugetragen haben. Personen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 52 unter 2910-0 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.