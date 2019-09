Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Bäckereifiliale an der Waltherstraße eingebrochen und haben gewaltsam einen Tresor aus der Verankerung gerissen. Die Männer schleppten anschließend den Tresor, in dem sich die Tageseinnahmen von mehreren Tausend Euro befanden, aus der Bäckerei. Trotz Videoaufnahmen hat die Polizei nur vage Beschreibungen der Täter: Einer trug eine Jacke mit Kapuze und Adidas-Turnschuhe, hatte kurze Haare und einen Dreitagebart. Der andere Täter hatte einen Haarkranz und war von kräftiger Statur.