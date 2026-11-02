In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bislang unbekannte Täter in die Esso-Tankstelle an der Cosimastraße in Bogenhausen eingebrochen. Dort drangen sie zwischen 22.30 Uhr und 9.30 Uhr gewaltsam in das versperrte Büro ein und entwendeten Bargeld in niedriger fünfstelliger Höhe aus dem Tresor – der war allerdings unversperrt.
Ein Tankstellen-Mitarbeiter bemerkte am Sonntagmorgen den Einbruch, die Polizei stellte Spuren sicher. Das zuständige Kommissariat 52 bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100, falls sie im genannten Zeitraum in der Gegend zwischen Cosimastraße, Klingsorstraße, Stolzingstraße, Beckmesserstraße und Ortlindestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.