Auch ein Tresor verschonte einen Ladeninhaber nicht vor Diebstahl. Bei einem Einbruch in einer Bäckerei an der Oberföhringer Straße raubten die Täter Bargeld, das sich in einem Tresor befand. Die Diebe brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fenster an der Rückseite des Hauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Geschäftsräumen. Dort fanden sie den Tresor, in dem der Ladenbesitzer eine kleine vierstellige Summe Euro aufbewahrt hatte. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.