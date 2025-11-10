Die Polizei hat am vergangenen Freitag eine fünfköpfige mutmaßliche Einbrecherbande festgenommen. Um 9.45 Uhr meldete sich ein Anwohner aus Harlaching bei der Polizei: Eine verdächtige Person schleiche herum, gebe sich als Paketbote aus, aber scheine vielmehr die Umgebung auszukundschaften.

Die daraufhin zum Ort des Geschehens geschickten Polizeistreifen trafen auf drei Personen, die sofort flüchteten, als sie die Beamten bemerkten. Trotzdem gelang es, zwei der drei Verdächtigen festzunehmen, einen 25- und einen 28-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei ihnen wurde Aufbruchwerkzeug gefunden sowie eine hochwertige Armbanduhr, von der die Polizei annimmt, dass sie gestohlen ist. Gegen beide wurde Haftbefehl erlassen.

Noch am selben Tag fasste die Polizei drei weitere Tatverdächtige. Sie waren mit zwei Autos, einem Mercedes Vito und einem VW Multivan, unabhängig voneinander unterwegs, einmal im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, einmal auf der A 99. Festgenommen wurden eine 23-jährige Frau und zwei Männer, 23 und 24 Jahre alt. Bei der Festnahme wurde Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch im Landkreis München gefunden. Auch sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass alle zu einer Bande gehören, weil die meisten von ihnen Chilenen seien.