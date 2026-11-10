Ein Einbrecher hat am Montag den Münchner Stadtteil Solln unsicher gemacht. Buchstäblich mit der Brechstange erbeutete er Schmuck im Wert von knapp 10 000 Euro. Als er auf einen heimkehrenden Bewohner stieß, flüchtete der maskierte Dämmerungseinbrecher über den Balkon.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.25 Uhr. Bei der umfangreichen Fahndung nach dem Mann wurden auch ein Diensthund und eine Drohne eingesetzt. Aus der Wohnung fehlten mehrere Schmuckstücke mit geringem Wert aus einem Schrank. Der Täter hatte die Balkontür im ersten Stock aufgehebelt.

Während des Polizeieinsatzes meldete sich der Bewohner einer Erdgeschosswohnung. Dort war vermutlich derselbe Täter durch das Küchenfenster eingestiegen, hatte die Räume durchsucht und Wertgegenstände mitgenommen. Am selben Tag gegen 20 Uhr wählte ein Anwohner eines Reihenhauses den Polizeinotruf 110 und gab an, dass die Terrassentür eingeschlagen worden sei. Dort entwendete der Täter mehrere Schmuckstücke mit einem hohen vierstelligen Wert.