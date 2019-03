31. März 2019, 17:52 Uhr München heute Ein sonniger Tag im Tierpark / Das stille Leiden der Sternenmütter

Von Sara Maria Behbehani

Wer noch im Winter im Tierpark Hellabrunn spazieren gegangen ist, der wanderte einstweilen durch eine schneebedeckte Landschaft. In seinem Wäldchen lief der Wolf beständig seine Runden und unter seinen Pfoten knackten die Zweige. Besucher gab es kaum - viel zu kalt. Man hatte also nicht nur die Tiere, die der Kälte trotzten, sondern auch die Natur mehr oder weniger für sich allein.

An Wochenenden wie diesen zeigt sich in Hellabrunn freilich ein anderes Bild. Besucher drängen zuhauf in den Tierpark, das Schlangestehen nehmen sie dabei ebenso in Kauf wie die Staus auf den Parkplätzen. Vielleicht sind sie auch schon daran gewöhnt, stellt der Zoo doch regelmäßig neue Besucherrekorde auf.

Für Münchens größte Freizeitattraktion bedeuten solche Tage einen Stresstest, schreibt mein Kollege Thomas Anlauf. Er hat den Zoo am Wochenende besucht und mit seinen großen und kleinen Besuchern gesprochen.

Das Wetter: teils grau, teils locker bewölkt, aber trocken bei Höchsttemperaturen um 17 Grad.

Streit beim MVG-Spaziergang Die einen wollen sie unbedingt, die anderen auf gar keinen Fall: Bei der Besichtigung der künftigen Tram-Nordtangente prallen Gegensätze aufeinander. Besonders umstritten ist das Teilstück durch den Englischen Garten. Zum Artikel

Anschlag auf Regionalzug Unbekannte legen zwischen Oberschleißheim und Feldmoching Kabelstränge auf die Gleise. Die Fahrgäste sind nur mit Glück einer Katastrophe entgangen. Zum Artikel

"Diesen Müll nehme ich nicht mit" Die Regisseurin Doris Dörrie will mit einer Aktion auf den Müll in den Ozeanen aufmerksam machen. Von diesem Montag an ruft sie dazu auf, Plastik an der Hochschule für Film und Fernsehen abzugeben. Zum Interview

