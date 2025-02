Ein Mädchen sitzt im Walde, ganz still und stumm … Sagt, wer mag das Mädchen sein, das da sitzt im Wald allein? Der Titel des neuen Films des Family-Entertainment-Spezialisten Mike Marzuk („Fünf Freunde“) verrät es: In „Ein Mädchen namens Willow“ geht es um eine Elfjährige, die mit ihrem Vater in ein Haus am Rande des sogenannten Hexenwaldes zieht. Ebenjenen hat Willow von ihrer Großtante geerbt; nebenbei erfährt sie, dass sie Hexenkräfte hat und die Unterstützung von drei weiteren Junghexen braucht, um den Wald vor der Abholzung zu retten.

„Ein Mädchen namens Willow“ gibt es bereits seit dem Jahr 2020, mittlerweile sind von der gleichnamigen Buchreihe von Sabine Bohlmann fünf Bände erschienen. Der Film konzentriert sich auf den ersten Teil, das Publikum soll zunächst einmal Willows magische Welt kennenlernen, ihren Fuchs Rufus, ihre Hexenfreundinnen Valentina, Gretchen und Lotti, sowie das menschgewordene Hexenbuch Grimmoor. Gespielt wird die Titelheldin von der zwölfjährigen Münchnerin Ava Petsch: Vor zwei Jahren fiel sie in den Kinofilmen „Oskars Kleid“ und „Was man von hier aus sehen kann“ auf, jetzt spielt sie die Hauptrolle in einer potenziellen Kinder- und Jugendfilmreihe. Falls „Willow“ genügend Fans in die Kinos lockt, kann man davon ausgehen, dass Fortsetzungen folgen.

Erst vor ein paar Tagen feierte der in Bayern und im österreichischen Waldviertel gedrehte Film Weltpremiere in München, neben den Kinderdarstellerinnen standen ihre erwachsenen Kollegen Golo Euler, Michael Ostrowski und Max Giermann auf dem grünen Teppich des Mathäser Filmpalastes. Pünktlich zum Start der Faschingsferien kommt „Ein Mädchen namens Willow“ jetzt bundesweit in die Kinos.

Ein Mädchen namens Willow, D/A 2025, Regie: Mike Marzuk, Kinostart am 27. Februar, läuft in München unter anderem im Mathäser, Royal und Leopold Kino