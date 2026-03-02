„Männer umschwirren mich wie Motten das Licht“, sang sie als fesche Lola in dem UFA-Film „Der blaue Engel“. Privat war Marlene Dietrich allerdings nicht nur für ihre Liebschaften mit Männern bekannt, sondern auch für ihre Affären mit Frauen. Chris Kolonkos Programm „Ein Koffer voll Marlene“ im Silbersaal des Deutschen Theaters ist eine Hommage an die legendäre Diva und zugleich eine schillernde Personality-Show des Travestie-Künstlers. Mit langen Beinen, beachtlicher Gesangsstimme, schwerer Schminke und zahlreichen Perücken erzählt er von Marlenes Filmen, von Liebhabern und Liebhaberinnen, von Karriereknick und glamouröser Bühnen-Auferstehung.