„Männer umschwirren mich wie Motten das Licht“, sang sie als fesche Lola in dem UFA-Film „Der blaue Engel“. Privat war Marlene Dietrich allerdings nicht nur für ihre Liebschaften mit Männern bekannt, sondern auch für ihre Affären mit Frauen. Chris Kolonkos Programm „Ein Koffer voll Marlene“ im Silbersaal des Deutschen Theaters ist eine Hommage an die legendäre Diva und zugleich eine schillernde Personality-Show des Travestie-Künstlers. Mit langen Beinen, beachtlicher Gesangsstimme, schwerer Schminke und zahlreichen Perücken erzählt er von Marlenes Filmen, von Liebhabern und Liebhaberinnen, von Karriereknick und glamouröser Bühnen-Auferstehung.
Travestie-Künstler Chris Kolonko im Deutschen TheaterSchlag nach bei Marlene
Lesezeit: 2 Min.
Chris Kolonkos Programm „Ein Koffer voll Marlene“ ist eine Hommage an die legendäre Diva und Personality-Show zugleich. Ein mitreißender Mix aus Gesang und Geschichtsstunde.
Kritik von Barbara Hordych
Schauspielerin Lavinia Wilson:Kämpferin gegen den tief sitzenden Frauenhass
Lavinia Wilson ist die Frau für komplexe Rollen. Warum es davon im deutschen Fernsehen noch zu wenige gibt, warum das Gegockel der Männer eher zu- als abnimmt und warum Kate Winslet ein Vorbild für ihren neuen Krimi war, erzählt die Schauspielerin im Gespräch.
Lesen Sie mehr zum Thema