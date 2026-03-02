Zum Hauptinhalt springen

Travestie-Künstler Chris Kolonko im Deutschen TheaterSchlag nach bei Marlene

Lesezeit: 2 Min.

Chris Kolonko in Zylinder, Frack und Hosen – so ausgestattet trat Marlene Dietrich erstmals im Film „Marokko“ (1930) auf.
Chris Kolonkos Programm „Ein Koffer voll Marlene“ ist eine Hommage an die legendäre Diva und Personality-Show zugleich. Ein mitreißender Mix aus Gesang und Geschichtsstunde.

Kritik von Barbara Hordych

„Männer umschwirren mich wie Motten das Licht“, sang sie als fesche Lola in dem UFA-Film „Der blaue Engel“. Privat war Marlene Dietrich allerdings nicht nur für ihre Liebschaften mit Männern bekannt, sondern auch für ihre Affären mit Frauen. Chris Kolonkos Programm „Ein Koffer voll Marlene“ im Silbersaal des Deutschen Theaters ist eine Hommage an die legendäre Diva und zugleich eine schillernde Personality-Show des Travestie-Künstlers. Mit langen Beinen, beachtlicher Gesangsstimme, schwerer Schminke und zahlreichen Perücken erzählt er von Marlenes Filmen, von Liebhabern und Liebhaberinnen, von Karriereknick und glamouröser Bühnen-Auferstehung.

