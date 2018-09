14. September 2018, 18:57 Uhr "Ein knappes Ding" Unschlagbar

Elmar Sprink ist Hochleistungssportler, läuft Iron Man, dann geht es ihm auf einmal immer schlechter. Nach zwei Herzstillständen wartet er monatelang auf ein neues Organ, schließlich bekommt er ein Spenderherz - und läuft ein Jahr später wieder Triathlon

Von Philipp Crone

Der Mann, der im August in München auf einem Barhocker sitzt und ununterbrochen spricht, der den Iron Man auf Hawaii schneller läuft als die meisten Mitläufer, der unter seinem T-Shirt eine Narbe von der Länge eines Fahrradlenkers hat, der Mann lag vor fünf Jahren 189 Tage lang fast bewegungsunfähig im Bett und wartete auf den Tod.

So sah das von außen aus. Aber es kann nicht so gewesen sein. Denn nach allem, was Elmar Sprink, ein Mann mit dem Körper eines Asketen und nur ein paar Stoppeln auf dem fast kahlen Kopf, erlebt hat in seinem Leben, muss er eine unerschütterliche Zuversicht gehabt haben. Wenn man da liegt, das eigene Herz zerstört sich selbst, eine Pumpe übernimmt den Puls, der ganze Körper ist ausgekühlt, weil zu wenig Blut fließt. Sprink war über Wochen immer ein bisschen mehr tot. Dann passierte es doch noch: Das Spenderherz war da, Sprink wachte nach der OP auf und hatte heiße Ohren. "Das war eines der schönsten Gefühle überhaupt."

Es ist eine Geschichte, nach der man sich eine Zeit lang nicht mehr über Kleinigkeiten ärgert, nach der alles so wirkt, als hätte man einen leichten Instagram-Wohlfühlfilter darüber gelegt.

Es ist eine Geschichte, die mit einem Iron-Man beginnt, einige markante Wendepunkte enthält, auf dem Todkrankenbett beinahe endet und nun wieder beim Iron Man gelandet ist, dazu einem Buch, vielen Interviews und Talk-Shows und Auftritten wie vor einigen Wochen bei einem Herzchirurgen-Kongress in München.

Sprink schaut aus dem Eataly in der Schrannenhalle rüber auf das Stadtmuseum. "Das konnte ich nicht mehr in einem Stück gehen." Im Herbst 2011. Da war der Mann aber bereits diverse Ultra-Strecken gelaufen und geradelt. Sprink schaut aus tief liegenden Augen, die wirken, als ob sie sich in den Horrorjahren zurückgezogen hätten. Der 46-Jährige begann nach der Schule zunächst ein ganz normales Berufsleben, BWL-Studium, dann bei Gesundheitsscout des Unternehmens Scout24, später ist er zu einer IT-Firma gewechselt und war dort zehn Jahre. Nebenbei trieb der Sohn eines Krankenhaus-Geschäftsführers immer mehr Sport. Bis Anfang 30 "gar nicht so schlecht Fußball". Sprink erzählt von seinen sportlichen Erfolgen mit einer routinierten Distanz, aber dass er die schiere Summe seiner Erfolge ohne Punkt und Komma aufzählt, spricht für seinen Stolz und ein leichtes Überlegenheitsgefühl. Vielleicht war auch das ein kleiner Beitrag dazu, diese Herzgeschichte zu überleben. Ein Selbstbewusstsein, das sich aus vielen Siegen und Erfolgen speist, sich im Laufe der Zeit irgendwann ein bisschen unbesiegbar fühlen.

Sprink zog im Jahr 2000 aus seiner Heimat Bad Oldesloe nach Köln, fuhr Rennrad, lief 2002 den ersten Marathon, wurde FC-Köln-Fan mit Dauerkarte. 2004 dann der erste Triathlon, 2005 der erste Iron Man, so ging das bis zum Jahr 2010.

"Das erste Mal stutzig wurde ich, als ich die zehn Kilometer statt in 36 Minuten nur in 39 Minuten gelaufen bin." 39 Minuten, dafür würden sich wahrscheinlich 99,8 Prozent der Deutschen feiern und dick irgendwo im Netz posten. Sprink aber grübelte. Er hatte zu der Zeit Stress in der Arbeit, vielleicht war es das, dachte er. Aber er ging doch zum Arzt, sagte, dass es immer so leicht rasseln würde beim Atmen und er irgendwie schlecht Luft bekäme. Zunächst einmal fanden die Ärzte nichts, im April lief er wieder einen Iron Man, musste ihn aber am Ende, nach dem halben Marathon abbrechen. Seine Frau war dabei und sehr beunruhigt. Sie kannte ihren Mann nach starken Belastungen, da sieht jeder fertig aus, aber diesmal hatte er blaue Lippen. Sprink machte etwas ruhiger, joggte weniger. Dann der erste D-Day, 12. Juli 2010.

"Ich war zu Hause und habe von dort gearbeitet." Drei Dinge retteten ihm das Leben, als Sprink auf dem Sofa das Herz stehen blieb. Seine Frau war zum einen zu Hause, sie war früher als üblich heimgekommen und saß im Nebenzimmer. Zweitens fragte sie ihn etwas, ganz kurz nachdem sein Herz stehen geblieben war, bekam keine Antwort und ging zu ihm rüber. Und drittens war der Nachbar zu Hause, ein Viszeral-Chirurg, "der um die Zeit eigentlich nie zu Hause ist", sagt Sprink. Der Arzt belebte ihn wieder, "mit einem großen Brett", das habe ihm hinterher seine Frau erzählt.

Sprink wachte im Krankenhaus auf. "Wie immer bei Spitzensportlern war der Verdacht sofort: Herzmuskelentzündung." Drei Wochen blieb er im Krankenhaus, wurde untersucht, erholte sich, wurde entlassen und zu einem niedergelassenen Arzt weitergeschickt. Der sandte ihn nach Berlin zur Charité, in die Herz-Abteilung. "Dort haben die mit mir einen Test gemacht und gesagt: Wenn etwas nicht in Ordnung ist, wird das Herz dabei stehen bleiben." Sie legten ihm Elektroden und Strom an, das Herz blieb stehen. "Ich bekam einen Defibrillator." Im Oktober, vier Monate nach dem Herzstillstand, arbeitete Sprink wieder.

Wenn Elmar Sprink erzählt, zieht er immer mal wieder die Luft ein, eine Art kurzes Schniefen. "Eine Folge der vielen Operationen und der künstlichen Beatmung." Seine Nasenscheidewand ist bei einem Eingriff verletzt worden.

Sprink fühlte sich Ende 2010 besser, sicher mit dem Defibrillator. Dann wachte er Mitte Januar 2011 eines Nachts auf und fühlte sich eigenartig, maß seinen Blutdruck, seinen Puls. Der lag bei 24. Vierundzwanzig. Er ging zum Nachbarn, dem Chirurgen, der zum Freund geworden war. "Ich hatte das Gefühl, als ob in meinem Herz ein kleines Männchen sitzt und nach und nach alles kaputt macht." Von da an war Sprink jeden Monat einmal im Krankenhaus. Er fuhr wieder nach Berlin, die Untersuchungen ergaben, dass die Pumpfunktion des Herzens schlechter wurden. Sprink, der sonst Hunderte Kilometer joggte im Monat, machte nichts mehr und wusste nicht warum. "Niemand konnte mir erklären, was ich hatte." Sprink sagt das im Nachhinein auf dem Eataly-Stuhl mit einer Ruhe, die er damals nicht hatte. Heute weiß er, dass er eine Kardiomyopathie hatte, der Herzmuskel gibt dabei langsam seinen Geist auf. Das stellten die Ärzte fest, als sie sein Herz entfernten. Das war aber nur die Folge. Die Ursache, warum sein Herz, das so irre leistungsfähig war, auf einmal mit einem Selbstzerstörungsmodus arbeitete, kennt bis heute keiner.

Die Ärzte suchten und suchten, nach Viren etwa, sie fanden nichts. Die Zeit verrann, das Herzmännchen zerstörte weiter, es war klar, dass er ein neues Herz brauchen würde. Sprink recherchierte und kam an einen Punkt, an dem er fassungslos war. Nicht nur, dass er, der fitte und gesunde Sportler, ein neues Herz brauchte und dass er nicht wusste, was da überhaupt passierte unter seinen Rippen. Sondern die schiere Erkenntnis: Im Moment geht es mir noch gar nicht so schlecht, aber wenn ich ein Spenderherz haben möchte, dann werde ich erst eines bekommen, "wenn ich so gut wie tot bin". War er ja am Ende auch.

Ein Mann, der sich wünscht, fast tot zu sein, um dann wieder leben zu können? Geht das überhaupt? Kann man so etwas denken? "Zum Glück ging es mir dann bald schlechter." Was für ein Satz.

Sprink sagt ihn und deutet wieder auf die Mauer des Stadtmuseums, wo er kaum mehr hingehen konnte. Er spricht schnell, wie von Beginn an. Je schneller er seine Geschichte erzählt, desto schneller ist er beim Happy End. Trotz aller Routine, er hat sein Leben ja schon oft im Fernsehen und Magazinen erzählt, blicken diese tiefen Augen manchmal so, als ob sie das Grauen gerade wieder sehen, als ob sie sich davor verstecken wollen.

"Meine anaerobe Schwelle lag bei 40 Watt." Ein Satz für Sportler. Er besagt: Ich war unbeschreiblich fertig. Sprink recherchierte weiter, "ich hab einen Kardiologie-Grundkurs gemacht". Er wurde sein eigener Leibarzt, ging zur Blutwäsche, die brachte nichts. Die Zeit lief, die Werte der anderen Organe wurden nun auch schlechter.

Dann bekam er in einer Nacht Bauchschmerzen, die Gallenblase. Musste raus. OP. Da war jede Operation schon ein Risiko, Sprink bekam Herzprobleme auf dem OP-Tisch. "Das war schon ein knappes Ding." Kurz vor Weihnachten 2011.

"Ich hab die ganze Zeit gekämpft, mich nicht damit abgefunden." Willen. Zähigkeit. Durchbeißen. Schmerzen ertragen. Was man eben lernt, wenn man Iron Man läuft. Ein Ziel ins Auge zu fassen, diesmal: am Leben bleiben. Im August des Jahres 2011 war er bereits zum ersten Mal in einem Transplantationszentrum. Da fuhr er noch Auto und ging selbst in das Zentrum, wo man ihm sagte: Wenn Sie hier selbst reinlaufen können, sind Sie noch sehr weit von einem neuen Herzen weg. "Ich hatte dann viel Zeit. Ich hab mir andere Krankheiten gewünscht, damit es schnell geht."

An seinem 40. Geburtstag war er zu Hause. Seine Herzfunktion war so schlecht, dass man ihn in das Transplantationszentrum brachte. Dort werden die Patienten mit Medikamenten stabilisiert, man bekommt eine Prognose. Vier Monate, so lange sollte Sprink auf ein Herz warten.

Sprink bekam einen Zugang am Hals gelegt und stand unter Medikamenten. Ende Januar durfte er nicht mehr aufs Klo, weil das Drücken zu einem Herzstillstand hätte führen können. Von da an lag er nur noch. Dann kam der 17. Februar 2012. Wieder ein Herzstillstand. Wieder war zufällig seine Frau da. Er wurde wiederbelebt, gleich operiert. Die Ärzte sahen, dass "nicht nur die linke Herzhälfte Schrott war", wie sie schon wussten, sondern auch die rechte. Er bekam in einer zehnstündigen OP eine Keramikpumpe eingesetzt. Die eigene Herzfunktion lag da bei neun Prozent.

"Ich hatte elf Millimol Laktat im Blut - im Liegen." Laktat ist eine Größenordnung für Belastung, Sprink kennt sich als Sportler mit Laktatwerten gut aus, manche Marathonläufer kommen während eines gesamten Laufes nie auf diese Zahl.

Der 46-Jährige nimmt eine kleine Flasche Chinotto in die Hand, kinderfaustgroß. Sie hat die Dimension der Pumpe, dazu kamen Kabel aus seinem Körper, an zwei Stellen. "Ich lag da und hatte unglaublich Angst." Vor Luftblasen in den Schläuchen. Das Risiko eines Schlaganfalls sei dabei immens. Nachts leuchtete er mit dem Handy auf die Schläuche. Drei Monate lag er an einer Herz-Lungen-Maschine, "so lang, die Kardiologen sagten: verrückt".

Sprink lag, war von Tag zu Tag müder, irgendwann spürte er seine Zehen nicht mehr, 189 Tage, auf dem Rücken, bis zum 9. Juni 2012. Das Gute: "Da war ich ganz oben auf der HU-Liste." Der High-Urgency-Liste. Er war dort, wo er nie hinwollte, und froh darüber.

Einmal, erzählten ihm die Ärzte hinterher, hatten sie zuvor schon ein Herz-Angebot, aber sie entschieden, dass es nicht für Sprink passte. Am 8. Juni dann kam am Abend um 22 Uhr ein Pfleger rein und sagte: Wir haben ein Herz. Morgens um drei begann die OP. "Das passiert immer abends und nachts, damit wenig Aufmerksamkeit entsteht und so die Anonymität des Spenders bestmöglich gewährleistet bleibt." Sprink weiß nur so viel: Sein neues Herz, das ist ein ganz normales Herz, nicht das eines Ex-Sportlers oder einer Ex-Sportlerin.

Nach drei Monaten hatte er kaum noch Abstoßungen des Immunsystems, kaum mehr Extrasystolen, also unrhythmische Herzschläge.

Sprink verstummt, schaut sich um im Eataly. Ein paar Meter weiter, an der Kasse, bezahlt gerade eine Kundin. Die Kassiererin zieht Nudeln und Soßen über den Scanner. Ganz regelmäßig macht es "Blüp, blüp, blüp." Wie ein Puls-Messer im Krankenhaus.

Sprink sagt heute, dass natürlich nichts mehr jemals so sein wird wie vorher. Er wacht nachts auf, hat Albträume, all das.

Nach der Operation wachte er auf und spürte endlich wieder seine Ohren. Ein externer Herzschrittmacher war auf einen Puls von 110 eingestellt. "Ich habe gespürt, dass da was schlägt, mein altes Herz hat ja nur noch leicht gewackelt." Nach ein paar Tagen sollte er sich aufsetzen. "Das war brutal, das hat so irre weh getan." Sprink durfte das Zimmer nicht verlassen, er hatte einen Krankenhauskeim. Aber von dem Moment an war er wieder Sportler. Er hatte das nächste Ziel vor Augen, und er konnte dafür trainieren und jeden Tag etwas besser werden.

Los ging es mit einem Ergometer, nach vier Wochen ging er 400 Meter in 31 Minuten, "am Stück!" Er kaufte sich die teuerste Laufuhr und Laufschuhe, "im vollen Cortisol-Wahn", das Medikament unterdrückte und unterdrückt bis heute die Immunabwehr, die das Herz abstoßen würde.

Er ging im Garten hin und her, dann einmal um den Block, Mitte August fuhr er zehn Kilometer mit dem Rad, ganz langsam, fuhr ins FC-Stadion in Köln, war wieder unter Leuten. "Draußen ist das ja kein Problem, nur drinnen ist schwierig." Wenn er sich ansteckt mit irgendwas, ist er sofort wieder fast todkrank.

Seine Lebenserwartung liegt bei weiteren zehn Jahren. "Was soll ich sagen, einer meiner besten Kumpel, 39, auch Extremsportler, mit kleinen Kindern, schwangere Frau, kommt vom Bergsteigen, fühlt sich unwohl, MRT, drei bösartige Tumore im Kopf." Lebenserwartung? "Ein paar leben noch fünf Jahre." Wenn einer so etwas durchgemacht hat, erzählt er so eine Geschichte wohl so, beinahe teilnahmslos. "Die Ärzte sagten zu mir auch, das ist wie ein Lottogewinn, nur falschrum. Oft genetisch bedingt."

Nie geraucht, kein hoher Blutdruck, gesund leben, das kann ganz egal sein.

Am 9. Juni 2013 lief Sprink wieder einen Triathlon, 2014 den Iron Man in Frankfurt, "den hatte ich mit dem alten Herz auch gemacht", dann wurde er von den Veranstaltern nach Hawaii eingeladen, wo er auch lief, Platz 1465 von 2300, bei einer WM.

Alles wieder gut? Na ja. Was sagen denn eigentlich die Ärzte dazu? Macht der Mann sein neues Herz nicht gleich wieder kaputt? Michael Morshuis, der Sprink operiert hat, sagt: "Erstaunlich, dass so ein Spenderherz so extrem leistungsfähig ist." Trotz allem bleibe es ja zeitlebens so, dass ein Spenderherz vom Körper abgestoßen werde. "Offensichtlich gab es ein Einwachsen der Nerven", sagt der Kardiologe Martin Halle. Auch deshalb ist Sprink so athletisch. "Das ist faszinierend." Sprinks Herz werde im Laufe der Zeit stärker. Und der Sportwissenschaftler Björn Geesman sagt: "Elmar gehört zu den fittesten fünf Prozent aller Hobby-Athleten." Die Ärzte betreuen den 46-Jährigen seit Jahren.

Gearbeitet hat er seit den Herzproblemen nicht mehr. Sprink lebt von einer Erwerbsminderungsrente und einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung, hat mittlerweile aber auch einige Sponsoren und bekommt Honorare für seine Vorträge. "Fünf Tage die Woche funktioniere ich nicht", deshalb will er nicht in einen normalen Job zurück. "Das größte Problem ist meine Psyche." Drei Mal ein Herzstillstand, die ganze Geschichte. Wenn er irgendeine Art von Druck spürt, regt er sich total auf, er wird wütend, ist ungeduldig. Der Puls geht hoch. Nachts wacht er immer mal auf, bekommt dann keine Luft, "ich nehme Dinge einfach anders wahr". Da wird die Frage nach einem Job auch schnell mal unwichtig. "Ich habe schon Probleme", sagt Elmar Sprink dazu nur. Zum Beispiel seine Anfälligkeit für Krankheiten. Wenn er sich etwas einfängt, ist es sofort richtig heftig. Wo normalerweise jemand eine Bronchitis bekommt, kriegt er gleich eine Lungenentzündung.

Manche Dinge werde er nie wieder wegbekommen, sagt er, die Ängste, die Wut, "wie ein Soldat, der aus dem Krieg kommt". So physisch stabil und leistungsfähig Sprink ist, so labil ist er psychisch.

Wenn Sprink von seiner Lebenserwartung spricht, ist das eine kleine Statistik-Vorlesung, an deren Ende er sagt: "Ich glaube nicht, dass mich das trifft, hoffe ich einfach mal." Er hat genug Wahnsinn erlebt, sich gequält, es reicht. Er hofft auf viele Jahre. Der Rest ist reine Mathematik. Und das Laufen, das Schwimmen, das Radfahren, den Puls hochjagen, sich spüren? Ob das aufs Herz geht, aufs neue? Man könnte ja auch argumentieren, dass er sich und sein Herz schonen solle, um lange zu leben. "Der Psychologe hat zu mir gesagt: Die Therapie für mich ist der Sport." Wenn er die Wahl hätte, 20 Jahre ohne Sport zu leben, oder 15 mit Sport, "dann würde ich immer die 15 nehmen". Sprink, der Sportler, kann ohne Ziele nicht leben - und hätte ohne nicht überlebt.