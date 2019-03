14. März 2019, 18:55 Uhr München heute Ein Jahr vor der Kommunalwahl / Großeinsatz wegen toter Maus

Von Sara Maria Behbehani

"Nur wer sich ändert, bleibt sich treu", sang einst Wolf Biermann. Diesem Motto scheint sich zurzeit der eine oder andere Politiker verpflichtet zu fühlen. Nicht nur die Bienen sorgen da für so manche Verwandlung. Etwa bei Markus Söder, der mit dem Artenschutz bisher nicht allzu viel anzufangen wusste. Jetzt will er die kleinen gelben Flieger aber unbedingt retten.

Für die Bienen wird jetzt ohnehin so einiges verändert. Sogar der Blumenschmuck am Rathaus soll bienenfreundlich werden. Das hat Münchens OB Dieter Reiter beschlossen. Damit sind die Geranien am Rathaus-Balkon Geschichte.

Veränderung ist also überall. Und das dürfte wohl auch für die Kommunalwahl gelten, die genau morgen in einem Jahr stattfindet. Danach werden die Kräfteverhältnisse im Stadtrat wahrscheinlich andere sein als heute, schreibt mein Kollege Dominik Hutter und zeigt, welche Themen bis dahin noch relevant werden und natürlich wahlkampftauglich sind. Ein Jahr ist schließlich schnell vorüber - und in dieser Zeit kann sich so einiges ändern.

Das Wetter: stark bewölkt mit zum Teil kräftigem Regen. Bei Höchsttemperaturen von zehn Grad bleibt es weiter stürmisch.

DER TAG IN MÜNCHEN

1,2 Tonnen Drogen im Küchenmixer hergestellt Der bayerischen Polizei ist ein Schlag gegen einen Drogenhändlerring gelungen. In dessen Zentrum steht ein 32-jähriger Münchner. Zum Artikel

Großeinsatz wegen einer toten Maus In einem Brief ans Erzbischöfliche Ordinariat wurde eine "braune, zähe Substanz" gefunden. Eine giftige Chemikalie war es, anders als befürchtet, nicht. Trotzdem kamen vier Mitarbeiter ins Krankenhaus. Zum Artikel

Diese Schüler gehen fürs Klima nicht nur streiken Schülerinnen, die an einer "Fridays for Future"-Demonstration teilgenommen haben, mussten am Edith-Stein-Gymnasium die Umweltgruppe der Schule besuchen. Die meisten sind dabei geblieben. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

