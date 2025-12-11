An seinem 44. Geburtstag beschließt Felix Hutt, auf Alkohol zu verzichten, weil er merkt: Er trinkt zu viel und das tut ihm nicht gut. Sein Vorsatz klappt nicht auf Anhieb. Wie er es doch schafft, abstinent zu bleiben, schildert er in einem Buch („Ein Mann, ein Jahr, kein Alkohol“), das zum Bestseller wird. Im SZ-Interview im Dezember 2024 sagt er über sein Trinkverhalten: „Das Schöne an meinem Zustand ist, dass ich mich mittlerweile nicht mehr dagegen entscheiden muss, sondern dafür entscheiden kann.“ Welche Rolle spielt Alkohol jetzt in seinem Leben?