27. September 2018, 18:55 Uhr Eigener Name aus der Erinnerung verschwunden Wiesngast kennt nur noch seine Frau

So betrunken, dass man sich selber nicht mehr kennt? Ein junger Amerikaner konnte sich auf dem Oktoberfest nur noch an den Namen seiner Frau erinnern, nicht aber an den eigenen. Sicherheitskräfte fanden den jungen Mann bewusstlos vor einem Festzelt. In der Sanitätswache sei er zwar ansprechbar gewesen, habe sich aber weder an seinen Namen, noch seine Herkunft oder seinen Wohnort erinnert. Was ihm noch einfiel, war der Name und die amerikanische Handynummer seiner Frau. Erreichbar war sie nicht, aber das Kärtchen eines Hotels, das er dabei hatte, half weiter: Dort wartete schon verzweifelt die Frau. Sie habe ihren Mann glücklich in die Arme geschlossen - das Paar ist erst seit einem Jahr verheiratet.