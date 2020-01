Zugeparkte Trambahngleise sind immer wieder ein Ärgernis und führen zu massiven Verspätungen. Die Stadtratsfraktion der CSU will deshalb nun in einer Anfrage wissen, ob die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) auf eigene Initiative die Falschparker abschleppen lassen darf. In Berlin hat die dortige Verkehrsgesellschaft kürzlich einen eigenen Abschleppdienst eingerichtet. Eigenmächtig abschleppen zu lassen, ist in Bayern nach Auskunft der MVG bisher noch nicht möglich, das dürfe nur die Polizei veranlassen. Bis die jedoch kommt und einen Abschleppdienst ruft, vergeht in der Regel einige Zeit. Dieses Thema tauche seit Jahren deshalb immer wieder auf, sagt ein MVG-Sprecher. Doch dafür müsste der Freistaat erst eine gesetzliche Grundlage schaffen.