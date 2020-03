Ein Mietshaus in der Maxvorstadt mit neun Wohnungen, die nach hinten in einen idyllischen Innenhof hinausgehen. Einst hat es einer "netten alten Dame" gehört, so erzählen es Bewohner. Sie habe ihnen immer versichert, dass ihre Tochter das Mietshaus in ihrem Sinne weiterführen würde. Doch als die Mutter starb, verkaufte die Tochter die Immobilie. Die Käufer: ein Ehepaar, das hierfür eine Gesellschaft gründete, eine GbR. Alleinige Gesellschafter sind sie beide.