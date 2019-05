23. Mai 2019, 16:19 Uhr Eigenbedarf "Dass jemand alt und dement ist, führt nicht grundsätzlich zur Unkündbarkeit"

Henrike Butenberg vertritt als Rechtsanwältin sowohl Vermieter als auch Mieter. Bei Kündigungen wegen Eigenbedarfs hält sie nichts von pauschalen Regelungen.

Interview von Anna Hoben

Henrike Butenberg ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in München. Sie vertritt sowohl Mieter als auch Vermieter. Ein Gespräch über Kündigungen wegen Eigenbedarfs, ein Thema, das in München zurzeit an Brisanz gewinnt und mit dem sich gerade auch die höchsten Zivilrichter am Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt haben.

SZ: Frau Butenberg, ist es nicht eigentlich ganz einfach: Wer eine Wohnung für sich kauft, soll auch darin wohnen dürfen?

Henrike Butenberg: Grundsätzlich ja, wegen der Eigentumsgarantie, verankert im Grundgesetz, Artikel ...