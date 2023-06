Interview Von Sabine Buchwald

Bei Sabine Schödl, 58, wohnen um die 30 Eichhörnchen. Die genaue Zahl kann sich täglich ändern, denn Schödl ist eine der Anlaufstellen des Münchner Eichhörnchen Schutz e.V. und die zweite Vorstandsvorsitzende ist über die Notfallnummer 0176 5537 6864 erreichbar. Die Eichhörnchen sind in Schödls Haus in Gilching im Erdgeschoss und in Volieren im Garten untergebracht. Dort gibt es spezielle Laufräder und auch Inkubatoren mit Sauerstoffzufuhr. Schödl, die zusammen mit ihrem Mann als Montage-Schreinerin arbeitet, hat sich auf Neugeborene spezialisiert. Die kriegen eine Aufzuchtmilch mit Vitaminen für den Knochenaufbau und die Darmstabilisierung. Sie sind durchschnittlich 15 oder 16 Wochen bei ihr, ältere, verletzte Tiere schon mal ein ganzes Jahr. Ausgewildert werden sie grundsätzlich nicht mehr in München. "Sonst kriege ich sie ja gleich wieder", sagt Schödl. In der Großstadt werden Eichhörnchen etwa zwei bis drei Jahre alt, in grüner, sicherer Umgebung sechs Jahre oder älter.