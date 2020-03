Die Siegerin beim zwanzigsten Festival "Wortspiele" im Muffatwerk heißt Alexandra Riedel: Am vergangenen Wochenende erhielt die in Berlin lebende Autorin den mit 2000 Euro dotierten Bayern-2-Wortspiele-Preis. Die Jury zeichnete sie für ihren Debütroman "Sonne, Mond, Zinn" (Verbrecher Verlag) aus, der von den Folgen fehlender Liebe zwischen Eltern und Kindern handelt. Zusätzlich zum Jurypreis kann die Autorin ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Goethe-Institut Peking antreten. An den drei Abenden des Festivals wählen die Zuhörer außerdem traditionell jeweils Tagessieger. Am Mittwoch fiel die Wahl auf die Münchner Autorin Dana von Suffrin mit ihrem Roman "Otto", am Donnerstag auf Tonio Schachinger mit "Nicht wie ihr", und am Freitag auf Christopher Kloeble mit "Das Museum der Welt".