25. Januar 2019, 18:47 Uhr Ehrung für Karikaturisten Meinung und Dogma

Dieter Hanitzsch bekommt den Ernst-Hoferichter-Preis verliehen. Draußen gibt es Protest, drinnen wird der Karikaturist gegen Antisemitismus-Vorwürfe verteidigt

Von Jakob Wetzel

Was tun mit der Kritik dort draußen im Schnee? 20 junge Demonstranten stehen am Donnerstagabend vor dem Literaturhaus, sie halten israelische Fahnen hoch und Schilder, auf denen "Armutszeugnis an die Münchner Kultur" steht oder "Keinen Preis für antisemitische Karikaturen". Drinnen, im dritten Stock, steht Alt-Oberbürgermeister Christian Ude auf der Bühne und hält eine Laudatio auf seinen Duzfreund, den Karikaturisten Dieter Hanitzsch. Und er rechtfertigt sich, warum er zu den Anfeindungen draußen überhaupt Stellung nimmt: Er müsse doch, sonst heiße es, die Kritik werde ignoriert.

Begleitet von Protesten hat der Karikaturist Dieter Hanitzsch am Donnerstagabend den Ernst-Hoferichter-Preis entgegengenommen. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung wird von einer Stiftung an Künstler verliehen, die Originalität mit Weltoffenheit und Humor verbinden. Gegen Hanitzsch, den renommierten und vielfach ausgezeichneten Karikaturisten, der den Preis für sein Gesamtwerk erhält, wurde zuletzt jedoch Protest laut. Der 85-Jährige hatte im Mai 2018 für die Süddeutsche Zeitung eine umstrittene Karikatur des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu gezeichnet. Kritiker warfen ihm vor, er habe darin antisemitische Klischees bedient, umgekehrt gab es zahlreiche Solidaritätsbekundungen. Eine Debatte darüber, welche Zerrbilder und Stereotype Karikaturisten womöglich vermeiden sollten, kam jedoch nicht auf, vielmehr kreiste der Konflikt um die Person Hanitzsch und den in der Form gar nicht geäußerten Vorwurf, er sei ein Antisemit. Am vergangenen Montag schließlich kam es zum Eklat: Die Autorin Christine Wunnicke, die zusammen mit Hanitzsch ausgezeichnet werden sollte, lehnte die Entgegennahme des Preises ab. Sie wolle sich nicht für eine "kritikresistente Solidaritätsveranstaltung" für den Zeichner vereinnahmen lassen, teilte sie mit.

Kritik äußerten nicht zuletzt Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, sowie Ludwig Spaenle, der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung. Zum Protest am Donnerstag aufgerufen haben der Verband jüdischer Studenten in Bayern, das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und das "Linke Bündnis gegen Antisemitismus München", in dem sich unter anderem die Grüne Jugend und die Linksjugend "Solid" zusammengeschlossen haben. Er könne nicht nachvollziehen, dass sich die Jury gerade nach jenem Konflikt für Hanitzsch entschieden habe, sagt einer der Demonstranten. Mit dem Preis werde "eine Art Reha-Maßnahme" versucht. "Dass man so jemand dann auch noch ehrt", sei für ihn unerträglich.

Im Saal ist anderes zu hören. Arne Ackermann, Direktor der Stadtbibliothek und qua Amt Mitglied im Beirat der Hoferichter-Stiftung, sagt, die Auseinandersetzung um Hanitzsch zeige, dass in Zeiten des digitalen Wandels noch nicht die richtige Form einer inhaltlichen Debatte gefunden worden sei.

Und Ude bemüht sich von Beginn an um Humor. Die Fügung habe einen lockereren Zeitplan ergeben, daher könne er nun eine längere Laudatio halten, witzelt der frühere Münchner Oberbürgermeister in Anspielung auf Wunnickes Absage, bevor er bei der Frage landet, ob man "so jemandem" wie seinem Freund einen Preis verleihen dürfe. Hanitzsch habe in der Vergangenheit viele andere Auszeichnungen erhalten, nie habe jemand protestiert, sagt er. Erst jetzt, da er auch noch den Hoferichter-Preis erhalten solle, gebe es "einen Internet-Shitstorm, Artikelserien, Leserbriefseiten und eine Miniatur-Demo". Die Kritiker erhöben ihre Meinung zum Dogma und schöben jede abweichende Meinung in die rechtsradikale, antisemitische Ecke. Dabei habe Hanitzsch in seiner umstrittenen Zeichnung gar keine antisemitischen Stereotype verwendet, findet Ude. Mit wulstigen Lippen und großen Ohren zum Beispiel habe der Karikaturist auch Prinz Charles gezeichnet, Hans-Dietrich Genscher oder Barack Obama.

Nach Ude spricht Dieter Hanitzsch selber. Er zeigt mehr als 100 seiner Karikaturen, auch die kritisierte, über sie sprechen möchte er aber nicht. Seit Langem träume er davon, den Hoferichter-Preis zu bekommen, sagt Hanitzsch, die Freude werde er sich nicht nehmen lassen. Das Thema wolle er damit abschließen.

Ganz gelingt ihm das freilich nicht. Als er etwa eine Karikatur zur Verwandtenaffäre der Landtags-CSU präsentiert, auf der Spaenle zu sehen ist, witzelt er dessen Kritik zur persönlichen Revanche um: Womöglich rühre Spaenles Animosität ja von jener Karikatur her. Und als er einen Obama mit gigantischen Ohren zeigt, erklärt er, damals habe sich niemand beschwert. Mit den Ohren hatte Hanitzsch damals freilich einen konkreten Missstand überzeichnet: den Abhörskandal der NSA. Den Saal weiß Hanitzsch hinter sich, am Ende klatschen die Gäste stehend Beifall. Der Preisträger hatte zuvor alle Anwesenden zu seinen Freunden erklärt. Kritiker freilich sind zur Preisverleihung gar nicht erst gekommen. Aus der CSU-Stadtratsfraktion etwa war zu hören, mehrere Stadträte wollten der Veranstaltung bewusst fernbleiben, um eine inszenierte Solidaritätsveranstaltung nicht zu unterstützen. Die Vorbehalte der Israelitischen Kultusgemeinde würden in der Fraktion ernstgenommen und geteilt, sagt der kulturpolitische Sprecher Richard Quaas. Man hätte sich mehr Sensibilität der Jury gegenüber den jüdischen Mitbürgern gewünscht. Einzelne Stadträte der CSU sind am Donnerstag dennoch gekommen, Quaas nicht. Hanitzsch habe sich völlig uneinsichtig gezeigt, obwohl er klar antisemitische Stereotype verwendet habe, sagt er. Es habe seinerzeit nicht einmal ein Wort des Bedauerns gegeben, "sondern ganz im Gegenteil stures Beharren auf angeblicher Korrektheit seiner Darstellung".