24. Februar 2019 Ehrenamt im Sportverein Die Ehrgeizlinge demotivieren

Wer wirklich anschafft, und was das mitunter bewirkt

"Wer zahlt, will anschaffen" vom 16./17. Februar:

Sehr aussagekräftiger Artikel, bei dem nur ein Aspekt fehlt, nämlich, wie es Vereine schaffen, Ehrenamtliche und engagierte Eltern zu vergraulen.

Zum Beispiel erstens: Meine Frau, Sportlehrerin, bot dem Sportverein unserer Heimatgemeinde an, ein neues und attraktives Leichtathletikangebot für Kinder und Jugendliche im Sommerhalbjahr probehalber durchzuführen. Lakonische Antwort aus der Leitungsebene: "Das wollen wir nicht. Da könnten ja weniger von den Jugendlichen in den etablierten Sparten auftauchen."

Zum Beispiel zweitens: Auf Grund eines "Überangebotes" an Kindern (Achtjährige, G-Jugend), teilte der Fußballtrainer des gleichen Vereins den Eltern mit, er werde nun bestimmen, wer bei ihm weiter trainieren dürfe (die "Guten"). Nun ist unser Heimatverein nicht der Nabel der Fußballwelt, aber bereits achtjährigen Kindern wird damit klar vermittelt: Was zählt, ist Leistung. Für die "restlichen" Kinder sollten sich die Eltern selbst nach einem Trainer umsehen. Das haben diese getan, meine Frau und ich wurden angefragt. Wir haben zugesagt und hatten aus dem Stand eine Gruppe von elf Jungen und einem Mädchen, die mit viel Freude im Training dabei waren. Einige hatten noch nie einen Ball am Fuß, sodass wir uns an den Prinzipien der "Heidelberger Ballschule" orientierten. Das Ganze ist richtig gut gelaufen. Breitensportgedanke, Spaß an der Bewegung und in der Gemeinschaft.

Nach wenigen Wochen Training kam besagter Trainer mit der Ansage: Wir müssten mit unserer Gruppe mehr Turniere spielen und an der Punkterunde teilnehmen, das erwarte der Verein. Wir entwickelten, nach Abstimmung mit den Eltern, unseren eigenen Zeitplan und konnten diesen zuerst erfolgreich vertreten. Nach knapp einem Jahr war die "Leistungsgruppe" dieses Trainers stark zusammengeschrumpft. Warum wohl?

Also wurde uns mitgeteilt, unsere Gruppe werde mit der "Leistungsguppe" zusammengelegt, das Training werde von zwei Vätern der "Leistungsgruppe" übernommen. Als sich daraufhin alle Eltern dafür aussprachen, die Gruppe unter unserer Leitung zu erhalten, wurde eine Versammlung abgehalten. Das Ergebnis der eineinhalbstündigen Versammlung lässt sich kurz zusammenfassen. Egal, was die Eltern vorbrachten, die Vereinsführung machte klar: "Wir" entscheiden, und nicht das "einfache" Vereinsmitglied. Sollten aus unserer Gruppe Kinder aufhören - "mit 20 Prozent Schwund" müsse man halt rechnen.

Am Ende dieser Veranstaltung bat der Vereinspräsident die Eltern, bei der nächsten Weihnachtsfeier in großer Zahl zu erscheinen, ihn wundere, warum da immer weniger Leute kommen würden. Das hat er ernst gemeint... Inzwischen spielen die Kinder der ehemaligen G-Jugend in der D-Jugend (fünf von zwölf unserer Gruppe hatten aufgehört). Da zu wenige Kinder aus dem Ort dabei sind, wurde eine "Spielgemeinschaft" mit zwei Nachbarorten gegründet. Im Gemeindeblatt wird vom selben Verein beklagt, dass es an Ehrenamtlichen und Nachwuchs in der Jugend fehle. Warum wohl?

Wir fahren nun zur oberbayerischen U13-Meisterschaft, für die sich die Mannschaft der Volleyballer qualifizierte, die wir an zwei von vier Spieltagen gecoached hatten... - so ganz haben wir uns doch noch nicht vergraulen lassen. Dr. med. Thomas Lukowski, München