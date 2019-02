19. Februar 2019, 18:40 Uhr Ehemaliges Militärgelände Stadt soll Virginia Depot kaufen

Die Grünen fordern, dass die Stadt das sogenannte Virginia-Depot kaufen soll. Eigentümer der ehemaligen Militärflächen in Milbertshofen, die zuerst die US Army (daher der Name) und dann die Bundeswehr nutzten, ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Auf dem Gelände an der Schleißheimer Straße befinden sich wertvolle Biotope, die künftig für die Kinder- und Jugendbildung genutzt werden sollen, schreiben die Grünen in einem Antrag. Dafür sei das Gelände in verschieden Zonen aufzuteilen, in denen die Kinder in der Natur toben oder auch Flora und Fauna beobachten könnten.