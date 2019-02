6. Februar 2019, 18:46 Uhr Ehemalige Sozialreferentin Brigitte Meier will in Köln Dezernentin werden

Die frühere Münchner Sozialreferentin Brigitte Meier hat sich für die Leitung des Kölner Bildungsdezernats beworben. Die 54-jährige Sozialdemokratin, die derzeit Geschäftsführerin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist, bestätigte entsprechende Ambitionen - am Wochenende hat sie ein Gespräch mit der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Position wird frei, weil die langjährige Dezernentin Agnes Klein (SPD) in den Ruhestand geht. Kölner Medien zufolge ist Meier die Favoritin der örtlichen SPD-Ratsfraktion.

Meier war von 2010 bis 2016 Chefin des Münchner Sozialreferats. Nach Kritik an ihrer Amtsführung bewarb sich die frühere SPD-Stadträtin dann nicht erneut um diese Position. Knackpunkt waren verschleppte Erstattungsanträge für die Unterbringung von Flüchtlingen - zeitweise war ein Schaden von fast 180 Millionen befürchtet worden, tatsächlich waren es dann "nur" maximal 1,7 Millionen. Dass dies den Rückzug der verdienten Genossin zur Folge hatte, lag nicht zuletzt daran, dass sich ihre Partei von ihr abwandte. In Meiers Amtszeit lag die kritische Phase der Flüchtlings-Ankünfte am Hauptbahnhof, sie musste deren Unterbringung organisieren. Die studierte Sozialpädagogin, die zunächst in der offenen Jugendarbeit tätig war, zog 1996 in den Stadtrat ein und bewarb sich 2006 erfolglos als Chefin des Jugendamts. Danach war sie für die Arbeiterwohlfahrt tätig und folgte 2010 dem langjährigen Sozialreferenten Frieder Graffe nach.