3. April 2019, 19:44 Uhr Konzert Das schlägt Wellen

Das "EgoFM"-Fest holt junge Musik ins Muffatwerk.

Er mischt die Musikszene auf: Drangsal, der sich mit deutschem "Stubenhocker Rock" anlegt, ein Faible für verstörende Videos hat und spätestens seit seinem neuen Album "Zores" rasant am Pop-Himmel aufsteigt. In seinem aktuellen Song "Turmbau zu Babel" drängen sich Vergleiche mit einem jungen Farin Urlaub (Die Ärzte) auf, die Drangsal selbst eher abtut. Beim EgoFM-Fest kann man sich eine eigene Meinung dazu bilden. Der Jugendradiosender gibt zum vierten Mal ein kleines, feines Festival im Muffatwerk, zu dem erfahrene Musiker und Newcomer eingeladen sind.

Aus der ersten Kategorie wird Drangsal sich die Ehre geben, ebenso wie die britische Rockband Temples, die mit ihrem psychedelischen Sechzigerjahre-Sound seit einigen Jahren recht erfolgreich ist. Frisches Blut wiederum gibt es zum Beispiel in Form von Mavi Phoenix. Die junge Österreicherin macht ungewöhnlich undeutschen Elektro-Hip-Hop und war bereits als Vorgruppe für Bilderbuch unterwegs. Außerdem unter anderen am Start: Say Yes Dog, Lilly Among Clouds und Flut. Und wenn der Abend zur Nacht wird, stehen Markus Kavka - seines Zeichens Journalist, Autor und Mann für alles bei Viva und MTV - und der Münchner Moritz Butschek an den Plattendecks. Eröffnet wird das Fest wie immer nicht vom Headliner, sondern von einer lokalen Band, die die EgoFM-Zuhörer wählen. Dieses Jahr haben The Nice Nice das Rennen gemacht.

EgoFM Fest 2019, Samstag, 6. April, 20 Uhr, Muffatwerk, Zellstraße 4, t 45 87 50 10