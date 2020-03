Der Fall gibt Rätsel auf: Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, hat ein 55-jähriger Münchner bereits am Dienstag vor vier Wochen auf einer Polizeidienststelle Anzeige wegen einer Bedrohung erstattet. Er sei tags zuvor gegen 18.35 Uhr im Bereich der Eduard-Schmid-Straße in der Au in einer Grünanlage von einem bislang unbekannten Täter an den Haaren gezogen und zu Boden geworfen worden. Dann habe der Mann ihm ein Messer an den Hals gehalten und ihn verbal bedroht. Der 55-Jährige gab an, dass der Vorfall von weiteren Personen, die eventuell als Zeugen in Frage kommen, beobachtet wurde. Diese sollen sich jetzt beim für politisch motivierte Ausländerkriminalität zuständigen Kommissariat 45 melden (Telefon 089/29100). Bei dem Opfer soll es sich um einen in München lebenden Exil-Iraner handeln. Möglicherweise steht der Überfall im Zusammenhang mit der Teilnahme des Mannes an einer regimekritischen Kundgebung am 15. Februar auf dem Odeonsplatz am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.