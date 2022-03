Mit Harfe und Mundharmonika ist am kommenden Samstag in der Unterfahrt eine nicht nur im Jazz ziemlich einzigartige Kombination zu erleben. Der in New York lebende Kolumbianer Edmar Castañeda hat mit seiner Technik das Harfenspiel ebenso revolutioniert wie der Schweizers Grégoire Maret die Jazz-Mundharmonika. Und beide haben dies seit vielen Jahren mit den ganz Großen der Szene unter Beweis stellen können, von John Scofield und Wynton Marsalis bis zu Marcus Miller und Pat Metheny. Im eigenen Duo wird freilich erst so richtig deutlich, dass die Virtuosität nur Mittel zum Zweck ist. Erstaunlich ist vor allem die komplexe Rhythmik, die im Mittelpunkt ihrer temperamentvollen und leidenschaftlichen Musik steht. Auch beim umjubelten, noch vor Corona beim Münchner Act-Label erschienenen Album "Harp vs. Harp", das sie nun präsentieren.

Edmar Castañeda & Grégoire Maret, Sa., 19. März, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon: 089/448 27 94