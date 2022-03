Von Martin Pfnür, München

Als die Moderatorin des BR-Formats "Künstler der Woche" ins Studio schlendert, um ihren Gast zur begrüßen, ist Edgar Wasser zwar schon da, aber noch nicht bereit. Es fehlt noch die Tarnung. "Let me just put my glasses on first", nuschelt er, und zieht eine überdimensionierte Sonnenbrille mit integriertem Schirmchen aus dem Hoodie, die ihm in Kombination mit seiner Kapuze eine Distanz verleiht, ohne die dieser plattitüdengespickte Sabotageakt von einem Interview wohl nur halb so gut funktioniert hätte.

Wie es denn letztens bei seinem Auftritt auf dem Splash-Festival war? "Das war superschön! Ich fühl das ja voll, so mit den Leuten zu interagieren." Ob ihm die gestiegene Aufmerksamkeit für seine Person wichtig wäre? "Äh, ne." Ob er seine Musik dann eher für sich selbst mache? "Ja, also Musik ist für mich so was wie Therapie." Als es darum gehen soll, ob er auch Geld mit seiner Musik verdienen wolle, winkt er der irritierten Moderatorin schließlich erlösend mit dem Zaunpfahl. Er bringe jetzt eine Schmuckkollektion heraus, weil die Musikindustrie ja zugrunde gehe, ein neues Album sei aber schon auch geplant. "Es heißt, äh, 'Sarkasmusgefahr'. Da ist für jeden was dabei. So tiefsinnige Sachen. Und auch ein bisschen persönliche."

Rappen aus der Fieslings-Perspektive

Zehn Jahre ist dieses bis heute einzige Interview des Münchner Rappers jetzt her, seitdem lässt er nur noch die Musik sprechen. Wobei dieser teflonbeschichtete Auftritt tatsächlich mehr über den Künstler Edgar Wasser verrät, als man meinen könnte, denn so wenig er sich selbst in die Karten schauen lässt, ist seine Lust am Rollenspiel doch unverkennbar. Bestes, da aktuellstes Beispiel: Sein neues Album "wtf irl" (übersetzt aus dem Digitalsprech: "What the fuck in real life"), auf dem er durchaus auch mal Edgar Wasser zu sein scheint, am liebsten aber aus grotesk überspitzen Fieslings-Perspektiven heraus rappt, die sich auf den 15 Tracks der Platte zu einem vielstimmigen Panorama des Grauens zwischen Verrohung, Verdummung, gesellschaftlicher Spaltung und aufziehender Klimakatastrophe zusammenfügen.

Setzt Wasser mit dem Opener "WTF", in dem er den Zustand der Welt mit einem Flugzeugabsturz metaphorisiert, bei dem sich acht Milliarden Passagiere noch immer um die Armlehnen streiten, erst mal den apokalyptischen Grundton, so trifft man ihn in der Folge in immer wieder neuer Gestalt an. Als aggressiven Soziopathen, der als Gegenpol zur Woke-Culture deren moralische Rigorosität in die Zange nimmt. Als netzgeschädigten Selfie-Fetischisten, der beim Blick in den Spiegel eine Überdosis Dopamin ausschüttet. Als abgestumpften Soldaten, der seinem Kriegstrauma nur noch im Rausch beikommt. Oder als gewaltbereiten Polizisten, der abends mit den Kollegen Entspannung in der gemeinsamen rechtsextremen Chat-Gruppe sucht. Und nein, erbaulich sind diese frisch aus der Gegenwart gezapften Tracks im beatgewaltigen Boom-Bap-Gewand freilich alle nicht. Eleganter und provokanter an den Abgründen unserer Zeit entlanggetaumelt als dieser smarte Gestaltenwandler ist im deutschen Conscious-Rap aber auch schon lange keiner mehr.

Edgar Wasser: "wtf irl" (@K H20)