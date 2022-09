Wer die Grundrechenarten beherrscht, kann auf der Suche nach dem größten Pop-Act des Jahres in München nur zu einem Ergebnis kommen: Natürlich, Helene Fischer hat in der Messe Riem mit sagenhaften 130 000 Gästen den Rekord für ein Einzelkonzert; und im Olympiapark kam beim Superbloom-Festival mit 50 000 Besuchern für 60 Konzerte auf sechs Bühnen auch eine hübsche Summe zusammen. Aber an einen reichen sie nicht heran: den britischen Alleinunterhalter (so darf man sagen, denn nach wie vor stellt er sich gerne allein auf die Bühne) Ed Sheeran ("Shape of You"). Die Karten für seine drei Konzerte im Olympiastadion München waren flugs ausverkauft, macht summa summarum mehr als 200 000 Fans. Durch die "Aufhebung produktionsbedingter Sperren" kommen jetzt noch ein paar dazu, weil wieder Tickets verfügbar sind. Die Tour heißt übrigens "+-=÷×", man spricht das "Mathematics Tour".

Ed Sheeran, am Sa., So. u. Mo., 10., 11. u. 12. Sep., 20 Uhr, Olympiastadion