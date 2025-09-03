Superstar Ed Sheeran geht mit seinem neuen Album auf Tournee – und macht dabei auch in Deutschland Halt. Am 3. Dezember spielt er in der Münchner Olympiahalle, wie seine Plattenfirma Warner mitteilte. Außerdem tritt er in Paris, Manchester, Coventry und Dublin auf, bevor 2026 seine „Loop“-Stadiontour in Australien startet. Sheerans neues Album „Play“ erscheint am 12. September.