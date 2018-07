27. Juli 2018, 18:54 Uhr Ecstasy im Blut Unter Drogen Notruf abgesetzt

Diesen Notruf hätte sich ein 22-jähriger Münchner besser sparen sollen. Er alarmierte um halb zwei Uhr früh in der Nacht zum Freitag die Rettungsleitstelle, ihm sei ein Finger abgebissen worden. Eine Streife fand den Mann auf einer Straße Am Hart im Münchner Norden. Bei der Behandlung durch die Rettungskräfte zeigt sich, dass er nur eine Bisswunde am Finger hatte, dafür aber reichlich Ecstasy im Blut. Er gab an, sein 24-jähriger Freund aus Laim habe ihm im Drogenrausch in den Finger gebissen. In der Wohnung des Verletzten fanden die Polizisten den jungen Mann, der so viel Drogen konsumiert hatte, dass er in eine Klinik eingewiesen wurde. In der Wohnung konnten verschiedene Betäubungsmittel sichergestellt werden. Gegen beide wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.