Von Egbert Tholl

Ostwestfalen. Genauer gesagt: Minden. Von den Einheimischen ausgesprochen "Mndn", so beiläufig wie möglich. Dort wurde Eckhard Preuß geboren. Das wird man nicht los. Obwohl Preuß seit vielen Jahren in München lebt, im Metropol-Theater in einigen der größtmöglichen Zauberaufführungen mitspielte, die es dort je gab (und immer noch gibt), obwohl er sehr viel drehte, darunter sehr viel Münchnerisches, ist er eines immer geblieben: Ostwestfale. Also etwas, was nicht von ungefähr anmutet wie eine Symbiose aus Ost- und Westgoten.