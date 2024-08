Vom 1. bis zum 4. August werden am See auf dem großen Freizeitgelände wieder mehr als 80 Bands auf zwei Hauptbühnen und in mehreren Zelten und Almhütten Blasmusik in allen denkbaren Ausprägungen spielen. Dazu gibt’s jede Menge bayerische Gaudi mit Maßkrug-Stemmen, Goaßlschnalzer-Workshop, Übernachtungen in urigen Almhütten, Maibaum und Heuschober-Romantik. Der Dresscode, wenn auch nicht bierernst gemeint: Dirndl und Lederhose.

Detailansicht öffnen Tracht in den verschiedensten Spielarten sieht man gerne bei der Echinger "Brass Wiesn". (Foto: Marco Einfeldt)

Es ist für den Veranstalter, die Sonnenrot GmbH, eine Jubiläums-Brass-Wiesn. Zum zehnten Mal versammeln sich Tausende Fans des Genres Blasmusik auf dem Echinger Freizeitgelände. Was 2013 als kleine Nischen-Veranstaltung mit 3000 Besuchern begann, hat mit den Jahren Dimensionen erreicht, die manchen besorgniserregend erscheinen.

2022 waren es 20 000 Besucher, die mit Sack und Pack nach Eching gepilgert waren, bei der Anreise für lange Staus gesorgt und nach der Abreise Müllberge hinterlassen hatten. 2022 kam es auch zu zwei tragischen Unglücksfällen: Ein 25-Jähriger war nach dem Besuch des Festivals im Echinger See ertrunken, ein weiterer Festivalbesucher war von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden.

Badeverbot wird streng überwacht

Danach wurden Konsequenzen gezogen und das Sicherheitskonzept hochgefahren. Seitdem herrscht ein nächtliches Badeverbot von 21 Uhr bis zur Morgendämmerung, das von einem eigens von der Gemeinde angeheuertem Sicherheitsdienst überwacht wird. Unglücksfälle wie 2022 wollen die Veranstalter auf jeden Fall vermeiden, auch mit einem Awareness-Team. Wer Hilfe braucht, meldet sich beim Personal mit dem Code-Satz „Wo geht’s hier nach Panama?“.

Detailansicht öffnen Gefeiert wird auch beim Volkstanz. (Foto: Johannes Simon)

Es soll vor allem „bayerisch gmiatlich“ zugehen mit „Gstanzl, Bass und Blasmusik bei der Open-Air-Gaudi für Jung und Oid“. Gut möglich, dass es in diesem Jahr tatsächlich etwa gemütlicher zugeht. Erhöhte Ticketpreise haben offenbar Wirkung gezeigt. Ursprünglich war das Festival für 19 500 Besucher ausgelegt worden. Jetzt kommen wohl doch nicht so viele Blasmusikfans, wie erwartet. Dem Gemeinderat wurde ein Konzept für nur noch 13 000 Feiernde zur Genehmigung vorgelegt.

Die können nun aus einem gut bestückten Programm auswählen, das von der gepflegten Blasmusik hin zu internationalen Kapellen alles zu bieten hat. Es ist Tradition, dass bei der Echinger „Brass Wiesn“ der Begriff „Brass“ weit gefasst wird. So findet sich im Programm der satte Sound der Hip-Hop-Dance-Brass-Band Fättes Blech ebenso wie die „Asampolka“ und der „Zwiefache“ von der Echinger Blaskapelle. Wirthausmusikanten wie Die Fexer und Tom & Basti sind dabei, ebenso Unlimited Culture mit soulig-bajuwarischen Reggae-Tunes aus Regensburg. Blasmusik ist ein wahrlich ein weites Feld.

Echinger Brass Wiesn, 1. bis 4. August, Echinger Freizeitgelände. Alle Infos unter https://brasswiesn.de/